Podczas nocnych zmasowanych ataków na Ukrainę trzy obiekty – najprawdopodobniej dwie rakiety i jeden dron odrzutowy – naruszyły polską przestrzeń powietrzną i spadły na terenie Polski.

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier poinformował, że odbył rozmowę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem i wymienił uwagi z grupą liderów europejskich.

- Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji. (...) Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi - podkreślił szef rządu, dodając, że nie jest to tylko jego ocena, ale także partnerów zagranicznych, w tym sekretarza generalnego NATO.

Jak mówił szef rządu, „nie wygląda to na przypadek” i wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją. – Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk „koalicji chcących”, wspomagane przez polskich żołnierzy w Nowej Dębie - ocenił premier.

Poinformował też, że pozostaje w stałym kontakcie z Ruttem i rozmawiają o tym, w jaki sposób będą reagowali. – I żeby nie uprzedzać faktów, sekretarz generalny NATO będzie jutro w Warszawie, także do waszej dyspozycji, będzie odpowiadał na wasze pytania. Wykorzystajcie tę możliwość, aby poznać także intencje dowództwa NATO po tej kolejnej rosyjskiej prowokacji – zwrócił się do przedstawicieli mediów.

Jak dodał, dla niego jest istotne, zastanowienie się, co można zrobić, „żeby natychmiast wzmocnić możliwości obrony powietrznej na wschodniej flance” NATO.

Poinformował, że będzie o tym w piątek i „pewnie nie raz” rozmawiał zarówno z szefem NATO, jak i innymi przywódcami.

Zawsze staram się nie panikować i być poważnym partnerem dla moich rozmówców, ale tym razem naprawdę będę oczekiwał - nie w ciągu godzin, ale w ciągu dni i tygodni najbliższych - decyzji praktycznych o wzmocnieniu naszych możliwości obronnych w powietrzu – podkreślił Tusk.

Zapewnił, że od wczesnych godzin porannych jest również w stałym kontakcie z wojskiem, MON, MSWiA i wszystkimi służbami. - Będziemy państwa informować o wszystkich działaniach i okolicznościach tych dramatycznych incydentów - mówił Tusk.

Podczas konferencji Tusk został też zapytany o czwartkowe słowa prezydenta USA Donalda Trumpa w rozmowie z Fox News. Trump komentował wpis Tuska dotyczący tego, że nazwał Władimira Putina swoim przyjacielem. Prezydent USA stwierdził, że rosyjskie drony i „kilka małych rakiet” lądowały w przeszłości w Polsce „przez pomyłkę”.

Premier przypomniał, że po podobnych zdarzeniach z przeszłości - gdy w polską przestrzeń wleciały rosyjskie drony we wrześniu 2025 r. czy w lipcu tego roku, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta manewrująca - strona polska informowała sojuszników, jak ocenia te zdarzenia.

Dodał, że rozumie sytuację, w której „jest zdarzenie, które wymaga reakcji, ale nasi sojusznicy nie chcą z tą reakcją przesadzać. Nie chcą, żeby ta reakcja spowodowała taką spiralę”. - Ja to rozumiem, ale nie zawsze, mówiąc delikatnie, zgadzam się z interpretacją, oceną strony amerykańskiej, jeśli chodzi o te zdarzenia - podkreślił szef rządu.

Premier zaznaczył, że w tego typu przypadkach strona polska współpracuje z Amerykanami. - Oni mają dostęp do miejsc, do tych szczątków obiektów, żeby wyrobić sobie swoją własną opinię - zauważył.

- Myślę, że w tym konkretnym przypadku już nikt nie będzie próbował udawać, że to jest niewinny wypadek przy pracy. My na pewno będziemy bardzo rzetelnie informowali o tym, jak było naprawdę, a nie jak komu pasuje - oświadczył Tusk. Dodał, że w piątek rano „szybko poinformował” sekretarza generalnego NATO o wstępnych polskich ustaleniach, „żeby nie próbowano jakoś zamydlić tego problemu”.

Jak informował wcześniej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, rakieta manewrująca Ch-101 spadła w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski, woj. lubelskie), ok. 200–300 m od zabudowań. Druga rakieta spadła w Rudniku nad Sanem, a dron w Mołodyczu (oba w woj. podkarpackim).

Według MON polskiej przestrzeni powietrznej zagrażało łącznie 11 obiektów, a trzy z nich wleciały nad Polskę. Nikt nie ucierpiał i nie uszkodzono infrastruktury krytycznej. Kosiniak-Kamysz ocenił, że był to jeden z największych ataków na Ukrainę od początku pełnoskalowej wojny, który oddziaływał też na Polskę.

W odpowiedzi na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej Rutte we wpisie na platformie X m.in. zaznaczył, że rozmawiał już z premierem Donaldem Tuskiem. Dodał, że NATO będzie nadal „wzmacniać swoją zdolność do odstraszania i obrony”.

Zdaniem sekretarza generalnego NATO piątkowy incydent jest „wyraźnie niebezpieczny” i stanowi konsekwencję trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rutte potępił rosyjskie ataki oraz rozpętany przez nią konflikt. Podkreślił również, że państwa Sojuszu pozostają zjednoczone i będą nadal wspierać Ukrainę.