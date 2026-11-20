Rosja przeprowadziła rekordowy, zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując blisko sto pocisków i setki dronów, co skutkowało potwierdzonymi trzema naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej.

Polskie i szwedzkie myśliwce zostały poderwane do obrony polskiego nieba, a pilot szwedzkiego Gripena otrzymał zgodę na samodzielne zestrzelenie intruza (tzw. "condition-based order"), jednak fatalne warunki atmosferyczne uniemożliwiły mu identyfikację i atak na podejrzany rosyjski pocisk.

Dowództwo Operacyjne jednoznacznie wskazało Federację Rosyjską jako źródło wszystkich zagrożeń dla polskiego państwa, podkreślając bezprecedensową skalę rosyjskiego "ataku saturacyjnego" na Ukrainę.

Polska przeżyła noc pełną napięcia. Rosja przeprowadziła zmasowany, rekordowy atak na Ukrainę, wykorzystując blisko sto pocisków i setki dronów. Agresor uderzył przede wszystkim w mosty i infrastrukturę energetyczną, a część rakiet i bezzałogowców znalazła się niebezpiecznie blisko naszych granic.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że w polską przestrzeń powietrzną wleciały trzy obiekty. Polskiego nieba broniły nasze F-16 oraz szwedzkie Gripeny. To właśnie pilot jednej ze szwedzkich maszyn był najbliżej wyeliminowania zagrożenia.

Miał zielone światło na zestrzelenie

Z relacji gen. broni pil. Ireneusza Nowaka wynika, że sytuacja była wyjątkowo poważna. Szwedzcy piloci, działający pod nadzorem natowskiego Centrum Połączonych Operacji Powietrznych w Niemczech, otrzymali tzw. „condition-based order”. W praktyce oznaczało to jedno: zgodę na samodzielne podjęcie decyzji o strzale i zestrzelenie intruza.

Szwedzki myśliwiec ruszył w pościg za obiektem, którym najprawdopodobniej był rosyjski pocisk manewrujący Ch-101. Pilot zameldował kontakt, ale do ataku nie doszło. Dlaczego? Wojsko tłumaczy to fatalnymi warunkami atmosferycznymi. Mimo nowoczesnego sprzętu, pilot nie był w stanie zidentyfikować celu ani wzrokowo, ani przy pomocy systemów optoelektronicznych.

- Nie zdołał go zidentyfikować - wyjaśnił gen. Nowak podczas konferencji prasowej, wskazując na „niezwykle trudną pogodę”.

Gorąco na granicy i rekordowy atak

Wojsko Polskie było w stanie najwyższej gotowości. Śledzono łącznie 11 zagrożeń, które mogły wlecieć nad nasze terytorium. Ostatecznie potwierdzono trzy naruszenia przestrzeni. W akcji brały udział nie tylko myśliwce z Łasku i Krzesin, ale także polski samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 oraz holenderski latający tankowiec.

Szwedzkie maszyny, by nie tracić ani sekundy, lądowały w Mińsku Mazowieckim, gdzie tankowano je „na gorąco”, bez wyłączania silników, by natychmiast mogły wrócić do patrolowania nieba.

Skala rosyjskiego uderzenia na Ukrainę była porażająca. Według szacunków wojska, Rosjanie użyli 72 pocisków Ch-101, 26 Kalibrów i aż 503 dronów, z których ponad dwieście miało napęd odrzutowy. Gen. Nowak nazwał to wprost „atakiem saturacyjnym”.

„Wątpliwości nie ma żadnych”

Choć rakiety nie zostały zestrzelone nad terytorium Polski, wojsko zapewnia, że nie wyrządziły one nikomu krzywdy. Obecnie na terenach przygranicznych działają naziemne zespoły poszukiwawczo-ratownicze Wojsk Obrony Terytorialnej, które próbują ustalić dokładne miejsca upadku obiektów. Dowództwo nie ma jednak złudzeń co do tego, kto odpowiada za nocny paraliż.

- Wszystkie zagrożenia dla polskiego państwa i polskich obywateli pochodziły ze strony Federacji Rosyjskiej - podkreślił gen. Nowak.

Polskie służby doskonale wiedzą, skąd wystrzelono pociski i jaką trasą leciały, korzystając m.in. z danych z ukraińskiego systemu Wiraż.

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