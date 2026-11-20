Szymon Hołownia jest bliski objęcia prestiżowej funkcji ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie.

Procedura nominacji nabiera tempa, z pozytywną opinią Konwentu Służby Zagranicznej, jednak ostateczna decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego.

Stanowisko to wiąże się z bardzo atrakcyjnym wynagrodzeniem, które może sięgać około 39,6 tys. zł brutto miesięcznie, uwzględniając wynagrodzenie zasadnicze i wysoki dodatek zagraniczny.

Szymon Hołownia jest o krok od objęcia jednej z najbardziej prestiżowych placówek dyplomatycznych na świecie. Jak dowiedział się „Fakt”, procedura jego nominacji na ambasadora w Watykanie nabiera tempa. Konwent Służby Zagranicznej wydał już w tej sprawie pozytywną opinię. Teraz wszystko zależy od decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Gra toczy się o wysoką stawkę, bo praca przy Stolicy Apostolskiej to nie tylko prestiż, ale też konkretne pieniądze.

Gigantyczny dodatek zagraniczny

Zarobki ambasadora to skomplikowana układanka, w której najważniejszy jest tzw. dodatek zagraniczny. Z obwieszczenia ministra spraw zagranicznych z 26 lutego 2026 r. wynika, że kwota bazowa dodatku dla placówki przy Stolicy Apostolskiej wynosi 548 euro miesięcznie. To jednak dopiero punkt wyjścia. W przypadku ambasadorów stawka jest mnożona przez specjalny wskaźnik – od 7 do nawet 10.

Oznacza to, że sam dodatek zagraniczny dla Szymona Hołowni mógłby wynieść od blisko 17 tys. zł (przy najniższym mnożniku) do nawet ponad 24 tys. zł miesięcznie. To pieniądze, które mają rekompensować koszty życia na placówce, a w połączeniu z pensją zasadniczą tworzą imponujące uposażenie brutto.

Pensja jak marzenie

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wynika, że średnie wynagrodzenie ambasadora wynosi obecnie 25 tys. 814,35 zł brutto miesięcznie. Z tej kwoty 15 tys. 386,83 zł stanowi wynagrodzenie zasadnicze, a pozostała część to dodatki związane ze służbą dyplomatyczną.

Gdyby do wynagrodzenia zasadniczego wynoszącego 15,4 tys. zł brutto doliczyć najwyższy możliwy dodatek zagraniczny dla Watykanu, miesięczne uposażenie mogłoby wynieść około 39,6 tys. zł brutto. To jednak wciąż nie koniec finansowych korzyści, jakie czekają na dyplomatę.

Dodatkowe świadczenia i bonusy

Oprócz przelewów na konto, dyplomaci mogą korzystać ze świadczeń związanych z wykonywaniem obowiązków za granicą. Szymon Hołownia jako ambasador mógłby liczyć na pokrycie kosztów zakwaterowania, przejazdów i relokacji. Do tego dochodzi cały zestaw dodatków: stażowy (zależny od udokumentowanych okresów pracy), służby zagranicznej (zależny od stopnia) czy zadaniowy z tytułu kierowania placówką.

Na razie nie wiadomo, czy nominacja Szymona Hołowni ostatecznie zostanie zatwierdzona. Jedno jest pewne: wyjazd do Watykanu oznacza nie tylko prestiż, ale także bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.

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