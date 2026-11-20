20 listopada 2026 roku niezidentyfikowany obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną i rozbił się w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim, co zostało oficjalnie potwierdzone przez prokuraturę.

Incydent wywołał pilną reakcję najwyższych szczebli państwowych – premier Donald Tusk zwołał sztab kryzysowy, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz udał się na miejsce, a Wojsko Polskie potwierdziło monitoring obiektu i bada dwa potencjalne naruszenia przestrzeni powietrznej, w kontekście zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

Pomimo groźnego przebiegu zdarzenia (huk, słup ognia), nikt nie odniósł obrażeń, ponieważ obiekt spadł na otwarte pole. Prokuratura z Wydziału Wojskowego wszczęła śledztwo w celu ustalenia rodzaju obiektu latającego.

20 listopada 2026 roku polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Informacje o niebezpiecznym incydencie w powiecie biłgorajskim błyskawicznie dotarły do najważniejszych osób w państwie. Premier Donald Tusk potwierdził, że w związku z sytuacją kryzysową zwołał specjalną odprawę. W spotkaniu biorą udział ministrowie, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz szefowie służb.

Jak ustalił nieoficjalnie Polsat News, sprawa jest na tyle poważna, że na miejsce, w którym doszło do upadku obiektu, zdecydował się udać wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przekazał, że Dowództwo Operacyjne RSZ prowadzi już szczegółową analizę okoliczności zdarzenia.

Huk i ogień na polach

Mieszkańcy Lubelszczyzny przeżyli chwile grozy. W sieci pojawiły się nagrania z okolic miejscowości Chmielek pod Biłgorajem, na których widać skutki incydentu. Świadkowie relacjonowali, że słychać było potężny huk, a po chwili w górę wystrzelił słup ognia.

Wojsko przyznaje, że sytuacja była monitorowana. Ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ, poinformował w rozmowie z Polsat News, że nasze systemy obserwowały obiekt. Co więcej, armia bada tej nocy nie jedno, a dwa możliwe naruszenia polskiej przestrzeni. Incydent zbiegł się w czasie ze zmasowanym atakiem rakietowym i dronowym, który Rosja przypuściła na terytorium Ukrainy.

Prokuratura na miejscu zdarzenia

Służby szybko zlokalizowały miejsce uderzenia. Upadek obiektu oficjalnie potwierdziła już prokuratura. Śledczy pracują w miejscowości Nowy Lipowiec.

- Mamy potwierzenie upadku jednego obiektu latającego w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim - przekazał podczas konferencji prasowej prok. Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Do akcji wkroczyli prokuratorzy z Wydziału Wojskowego, którzy prowadzą czynności w ramach wszczętego śledztwa. Z pierwszych ustaleń wynika, że choć zdarzenie wyglądało groźnie, nikomu nic się nie stało. Obiekt uderzył w pole, dzięki czemu udało się uniknąć ofiar oraz strat w budynkach. Specjaliści wciąż pracują nad ustaleniem, z jakim rodzajem obiektu latającego mamy do czynienia.

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