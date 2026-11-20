20 listopada 2026 roku (piątek) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański został wicepremierem. Natomiast Agnieszka Bartol została powołana na funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.
Nowa minister, Agnieszka Barol to absolwentka Uniwersytetu w Nancy (Francja) i Kolegium Europejskiego w Natolinie. Pracowała w Kolegium europejskim oraz w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W 2002 r., jako jedyny przedstawiciel krajów przystępujących do Unii Europejskiej, została członkiem Sekretariatu Konwentu Europejskiego, który, pod przewodnictwem Valéry Giscard d’Estaing, opracował Traktat Konstytucyjny. Następnie dołączyła do zespołu Sekretariatu Rady Unii Europejskiej zaangażowanego w prace nad Traktatem Lizbońskim.
Od 2003 r. pracowała w Radzie UE, specjalizując się w obszarach polityki spójności i usług finansowych. Od 2009 r odpowiedzialna za sprawy instytucjonalne i wieloletnie ramy finansowe, następnie zajmowała się Radą Europejską, w tym projektowaniem konkluzji szefów państw lub rządów UE. W 2016 r została dyrektorem gabinetu Sekretarza Generalnego Rady UE oraz członkiem Zarządu Doradczego SG Rady i Komitetu Audytowego. W listopadzie 2022 r. Rada Unii Europejskiej mianowała Agnieszkę Bartol na Dyrektor Generalną Komunikacji i Informacji w Sekretariacie Generalnym Rady UE. Od lutego do października 2024 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.