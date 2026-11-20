20 listopada 2026 roku (piątek) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański został wicepremierem. Natomiast Agnieszka Bartol została powołana na funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

Nowa minister, Agnieszka Barol to absolwentka Uniwersytetu w Nancy (Francja) i Kolegium Europejskiego w Natolinie. Pracowała w Kolegium europejskim oraz w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W 2002 r., jako jedyny przedstawiciel krajów przystępujących do Unii Europejskiej, została członkiem Sekretariatu Konwentu Europejskiego, który, pod przewodnictwem Valéry Giscard d’Estaing, opracował Traktat Konstytucyjny. Następnie dołączyła do zespołu Sekretariatu Rady Unii Europejskiej zaangażowanego w prace nad Traktatem Lizbońskim.

Od 2003 r. pracowała w Radzie UE, specjalizując się w obszarach polityki spójności i usług finansowych. Od 2009 r odpowiedzialna za sprawy instytucjonalne i wieloletnie ramy finansowe, następnie zajmowała się Radą Europejską, w tym projektowaniem konkluzji szefów państw lub rządów UE. W 2016 r została dyrektorem gabinetu Sekretarza Generalnego Rady UE oraz członkiem Zarządu Doradczego SG Rady i Komitetu Audytowego. W listopadzie 2022 r. Rada Unii Europejskiej mianowała Agnieszkę Bartol na Dyrektor Generalną Komunikacji i Informacji w Sekretariacie Generalnym Rady UE. Od lutego do października 2024 Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

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Szef Gabinetu Prezydenta RP @szefernaker: 💬 Za chwilę w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego Pan Prezydent, zgodnie z Konstytucją, dokona zmian w składzie Rady Ministrów. To wydarzenie będzie miało charakter techniczny. To konsekwencja dwóch decyzji. Decyzji pani minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która złożyła rezygnację z funkcji ministra – w związku z tym Pan Prezydent powoła dziś na funkcję ministra panią Agnieszkę Bartol. A także konsekwencja decyzji premiera Donalda Tuska o powołaniu pana ministra Andrzeja Domańskiego na funkcję wicepremiera. 💬 Zgodnie z artykułem 161 Konstytucji Prezydent na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów. I ten obowiązek Pan Prezydent dzisiaj tutaj wypełni. Chciałbym jasno wskazać, że gdyby decyzja zależała od Pana Prezydenta, to tego awansu dla ministra Domańskiego by nie było. Pełną odpowiedzialność za tę nominację bierze pan premier Donald Tusk, który to wystąpił z wnioskiem na mocy artykułu 161 Konstytucji do Pana Prezydenta o dokonanie zmian w składzie Rady Ministrów. 💬 Rządy ministra Domańskiego w Ministerstwie Finansów, w Ministerstwie Gospodarki to seria niepowodzeń. Pan minister odpowiada za katastrofę finansów publicznych, za rosnący w zatrważającym tempie deficyt. Dane, które przedstawiła parę dni temu Unia Europejska, wskazują na to, że w przyszłym roku deficyt finansów publicznych w Polsce będzie najwyższy w Unii Europejskiej. Także w przyszłym roku prognozowana inflacja we wszystkich państwach Unii Europejskiej wskazuje na to, że najwyższa inflacja w Unii Europejskiej będzie w Polsce. Do tego dodajmy zwiększające się zadłużenie Polski. Jako minister gospodarki wstrzymał najważniejsze polskie inwestycje – te inwestycje, które także miałyby dać nam na kolejne lata możliwość rozwoju, wzrostu gospodarczego. 💬 Przy okazji dzisiejszego wydarzenia jak domek z kart upada inna narracja rządu dotycząca interpretacji prawa. Artykuł 151 Konstytucji jasno wskazuje, że Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi, ministrowie składają przysięgę wobec Prezydenta. Jest to zapis taki sam jak w artykule 4 ustęp 1 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szef BBN @BartoszGrodecki: 💬 O godzinie 6:29 i 6:34, według informacji, które posiadamy, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa obiekty. Jeden z tych obiektów spadł w okolicy miejscowości Nowy Lipowiec, to jest w powiecie biłgorajskim, około 50 kilometrów w linii prostej od naszej granicy. Pan Prezydent Karol Nawrocki jest od wczesnych godzin porannych na bieżąco informowany w tej sprawie. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, także policją, która na miejscu zabezpiecza to miejsce zdarzenia. Na miejsce wysłaliśmy także pracownika Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który zapozna się z bieżącymi raportami.— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 20, 2026