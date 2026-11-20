Józefaciuk o konsultacjach u prezydenta. „To jest świąteczna szopka”

W Pałacu Prezydenckim trwają konsultacje dotyczące możliwości rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Rozmowy mają doprowadzić do wypracowania porozumienia w sprawie jednej z najważniejszych instytucji państwa. Nie wszyscy politycy wierzą jednak, że inicjatywa zakończy się sukcesem.

W piątkowej (20 listopada) audycji „Ósma runda” Marcin Józefaciuk został zapytany, czy konsultacje prowadzone pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego są rzeczywistą próbą znalezienia rozwiązania, czy jedynie politycznym przedstawieniem.

Odpowiedź posła była jednoznaczna. – To jest to jest świąteczna szopka, to jest szopka, która tak naprawdę przez obydwie grupy sceny politycznej już od bardzo dawna jest rozgrywana. Bardzo możliwe, że idzie w kierunku naprawienia, ale czy to będzie naprawienie, czy to będzie zgniły kompromis, czy w ogóle dojdzie do tego, nie wiadomo – stwierdził Józefaciuk w „Ósmej rundzie”.

Wypowiedź parlamentarzysty pokazuje, że nie jest on przekonany do skuteczności prowadzonych rozmów. Co istotne, jego krytyka nie ogranicza się do jednego obozu politycznego. Józefaciuk zarzuca obu stronom wieloletnie wykorzystywanie sporu o Trybunał Konstytucyjny do politycznej rywalizacji.

„Gigantyczna szopka” kosztem obywateli. Poseł wskazuje na poważny problem

Zdaniem Marcina Józefaciuka największym problemem nie jest jednak sam charakter konsultacji, lecz konsekwencje przedłużającego się kryzysu dla obywateli.

Poseł zwrócił uwagę, że spór polityczny wpływa na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, a nierozstrzygnięte sprawy pozostają bez odpowiedzi.

– Na razie póki co jest to gigantyczna szopka, niestety kosztem Polaków, bo sprawy leżą w Trybunale Konstytucyjnym i są nierozpatrywane, a jeżeli będą przez ten Trybunał rozpatrzone, połowa osób nie będzie ich respektować – powiedział parlamentarzysta.

To właśnie ten fragment wypowiedzi stanowi najpoważniejszy zarzut wobec obecnej sytuacji. W ocenie Józefaciuka nawet wydawanie rozstrzygnięć przez Trybunał nie gwarantuje zakończenia konfliktu, jeżeli część uczestników życia publicznego nadal będzie kwestionować ich znaczenie.

W efekcie instytucja, której zadaniem jest rozstrzyganie kwestii konstytucyjnych, pozostaje w centrum politycznego sporu, a obywatele muszą mierzyć się z jego konsekwencjami.

Naprawa Trybunału czy „zgniły kompromis”? Józefaciuk ma wątpliwości

Marcin Józefaciuk nie wykluczył całkowicie, że rozmowy w Pałacu Prezydenckim mogą przynieść pewien postęp. Zaznaczył jednak, że samo osiągnięcie porozumienia nie musi oznaczać rzeczywistej naprawy Trybunału Konstytucyjnego.

Poseł postawił pytanie, czy efektem konsultacji będzie rozwiązanie problemów instytucji, czy jedynie polityczny kompromis, który nie usunie przyczyn kryzysu.

Czy rozmowy u Nawrockiego zakończą kryzys wokół TK?

Konsultacje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego mają być próbą znalezienia wyjścia z przedłużającego się sporu. Wypowiedź Marcina Józefaciuka pokazuje jednak, że sama inicjatywa prezydenta nie przekonuje wszystkich parlamentarzystów. Dla Józefaciuka najważniejsze pozostaje pytanie, kiedy polityczny spór przestanie odbijać się na obywatelach.