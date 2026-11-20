Kaczyński nie pojawił się na głosowaniu. Semka mówi o demonstracji

Nieobecność Jarosława Kaczyńskiego podczas głosowania nad wotum nieufności wobec premiera Donalda Tuska stała się jednym z tematów piątkowego (20 listopada) „Porannego ringu”. Prowadzący program zapytał Piotra Semkę, jak to możliwe, że lider największej partii opozycyjnej nie uczestniczył w głosowaniu dotyczącym przyszłości rządu.

W rozmowie padło przypomnienie, że Kaczyński tłumaczył swoją nieobecność innymi obowiązkami. Semka zwrócił jednak uwagę na możliwe polityczne znaczenie tej decyzji.

– Dobrze, dobrze, ale jak chciałem zwrócić uwagę, ale tak, rzeczywiście to jest istotna demonstracja. Chyba osobistej niechęci do Morawieckiego, bo przecież to Morawiecki zgłaszał, ale na 147 posłów PiS-u na głosowaniu było 137 – stwierdził publicysta w „Porannym ringu”.

To właśnie odniesienie do Mateusza Morawieckiego było jednym z najbardziej interesujących fragmentów rozmowy. Zdaniem Semki nieobecność prezesa PiS można interpretować jako sygnał dystansu wobec inicjatywy, z którą związany był były premier.

Czy PiS chciał zlekceważyć głosowanie? Semka zwraca uwagę na liczby

W rozmowie pojawiło się również pytanie, czy nieobecność Kaczyńskiego mogła świadczyć o szerszym braku poparcia dla inicjatywy wśród polityków PiS. Semka przypomniał, że przed głosowaniem pojawiały się sugestie, iż część posłów może zlekceważyć przedsięwzięcie kojarzone z Morawieckim. Ostateczna frekwencja parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości nie potwierdziła jednak takiego scenariusza.

– Byli tacy, którzy mówili, że PiS to zlekceważy, bo Morawiecki, bo odszczepieniec i tak dalej. Nawet trzej posłowie Korony głosowali za Markiem Jurkiem. 11 posłów Konfederacji z Bosakiem było za – mówił Semka.

Publicysta wskazywał tym samym na poparcie dla inicjatywy także poza szeregami Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie przywołano kandydaturę Marka Jurka na premiera rządu technicznego, która miała stanowić alternatywę wobec obecnego gabinetu.

„Liderzy mogli powiedzieć, że ja do tego nie przykładałem ręki”

Piotr Semka przedstawił także inną możliwą interpretację zachowania kierownictwa opozycji. Jego zdaniem część liderów mogła chcieć zachować dystans wobec przedsięwzięcia, nie blokując jednocześnie udziału swoich parlamentarzystów.

– Ja myślę, że to jest troszeczkę tak, aby liderzy mogli powiedzieć potem, że ja do tego nie przykładałem ręki, ale gdyby Kaczyński wyraźnie puścił, że róbcie jak chcecie, to mu by się nie stawiło 137, więc tutaj akurat stwierdzam, że opozycja jednak coś zrobiła razem – ocenił publicysta.

W jego opinii liczny udział posłów PiS świadczył o tym, że mimo nieobecności prezesa partii nie doszło do bojkotu inicjatywy. Semka zwrócił również uwagę na współdziałanie różnych ugrupowań opozycyjnych. Jak podkreślał, parlamentarzyści PiS, Konfederacji i Korony poparli inicjatywę związaną z Markiem Jurkiem, co uznał za przykład wspólnego działania.

Co dalej z opozycją? Semka wskazuje na strategię Kaczyńskiego

W dalszej części rozmowy publicysta odniósł się do politycznych kalkulacji Jarosława Kaczyńskiego oraz prób stworzenia szerszego porozumienia przeciwko rządowi Donalda Tuska.

Zdaniem Semki prezes PiS nie wierzy obecnie w powodzenie inicjatyw, które wymagałyby współpracy z częścią ugrupowań koalicji rządzącej. – Natomiast Kaczyński po prostu przybiera taką tezę, że z tego nic nie będzie – stwierdził.