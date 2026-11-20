Szef resortu cyfryzacji o szczegółach porannych zdarzeń poinformował na antenie radia RMF24. Z relacji wicepremiera wynika, że pierwsze sygnały o zagrożeniu wpłynęły do rządu tuż po świcie. Sytuacja jest poważna i wymaga pełnej koncentracji służb państwowych.

– Po godzinie 6.40 dostawaliśmy pierwsze informacje o tym, że wleciały i spadły niezidentyfikowane obiekty, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Dostajemy też informacje o tym, że to jest związane z atakiem nocnym na Ukrainę — ujawnił Krzysztof Gawkowski.

Służby sprawdzają teren

Mimo że informacje o naruszeniu granic są potwierdzone, wicepremier zachowuje ostrożność w ferowaniu ostatecznych wyroków. Kluczowe mają być ustalenia z miejsca zdarzenia, gdzie pracują odpowiednie zespoły. Minister podkreślił, że obywatele muszą otrzymywać wyłącznie sprawdzone i prawdziwe komunikaty.

– Nikogo nie wolno wprowadzać w błąd. Trzeba być jak najbardziej czujnym, bo Polacy mają prawo do tego, żeby wiedzieć, co się wydarzyło. Nie chcę przekreślać ani narysować ostatecznego scenariusza, co się wydarzyło, dopóki nie będzie na miejscu potwierdzenia — zaznaczył polityk w rozmowie cytowanej przez Polską Agencję Prasową.

Alert w cyberprzestrzeni

W związku z incydentem wicepremier podjął decyzję o wzmocnieniu ochrony kraju w sferze cyfrowej i informacyjnej. Władze obawiają się, że fizyczne naruszenie przestrzeni powietrznej może być elementem szerszej operacji, obejmującej również ataki w sieci lub próby siania paniki.

Do pracy ruszyły specjalistyczne ośrodki przeciwdziałania dezinformacji. Jak poinformował Gawkowski, podniesiony stan alertu ma na celu ścisłe monitorowanie cyberprzestrzeni państwa. Służby sprawdzają, czy incydent z niezidentyfikowanymi obiektami nie jest skorelowany z uderzeniem w sferę informacyjną Polski.