Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przekazał w piątek (20.11), że o sytuacji w sprawie upadku obiektu w miejscowości Chmielek na bieżąco informowany jest prezydent Karol Nawrocki. Jak dodał, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w kontakcie z MON, Dowództwem Operacyjnym RSZ i służbami
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami. Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m. in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - przekazał Grodecki.
Wcześniej Dowództwo Operacyjne poinformowało o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i możliwym upadku obiektu w okolicy miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim.
Głos w sprawie zabrał też premier Donald Tusk: Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby - napisał Donald Tusk.
Również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński skomentował poranne doniesienia: - Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jestem w stałym kontakcie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (szefem MON) i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Policją i Państwową Strażą Pożarną – napisał na X.