Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przekazał w piątek (20.11), że o sytuacji w sprawie upadku obiektu w miejscowości Chmielek na bieżąco informowany jest prezydent Karol Nawrocki. Jak dodał, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w kontakcie z MON, Dowództwem Operacyjnym RSZ i służbami

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami. Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m. in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - przekazał Grodecki.

Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami. Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m. in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) November 20, 2026

Wcześniej Dowództwo Operacyjne poinformowało o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i możliwym upadku obiektu w okolicy miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim.

Głos w sprawie zabrał też premier Donald Tusk: Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby - napisał Donald Tusk.

Również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński skomentował poranne doniesienia: - Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jestem w stałym kontakcie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (szefem MON) i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Policją i Państwową Strażą Pożarną – napisał na X.