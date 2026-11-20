W piątek (20.11) rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne. Opublikowany został komunikat:

Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza.

Jak dodano: - Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu. Prosimy o stosowanie się do komunikatów i poleceń właściwych służb. Dalsze informacje zostaną podane do publicznej wiadomości po ich pełnej weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów. Prosimy o cierpliwość i śledzenie dalszych komunikatów.

Rzecznik Dowództwa ppłk Jacek Goryszewski w rozmowie z radiem Eska przekazał: - Z informacji, jakie posiadam, to na miejsce są skierowane służby, straż pożarna, policja oraz naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy z Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jak dodał wszelkie zgłoszenia od mieszkańców są sprawdzane.

Do tych doniesień odniósł się na portalu X premier: - Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby - napisał Donald Tusk.

W rozmowie z PAP rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że premier Donald Tusk jest w stałym kontakcie z ministrami w kontekście zdarzeń związanych z podejrzeniami o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2026