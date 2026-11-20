Negocjacje w Pałacu Prezydenckim dotyczące kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego zostały zawieszone z powodu braku wspólnego stanowiska.

Mimo ogólnej zgody na konieczność "resetu" funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, uczestnicy spotkania nie osiągnęli porozumienia co do konkretnego sposobu jego przeprowadzenia.

Uczestniczące ugrupowania polityczne zobowiązały się do przygotowania i przesłania własnych propozycji rozwiązania sporu, od których będzie zależało ewentualne wznowienie dialogu.

W Pałacu Prezydenckim szukano sposobu na wyjście z głębokiego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowach mających na celu „uzdrowienie” sytuacji wzięli udział przedstawiciele kół parlamentarnych, m.in. Rozwoju Plus, Razem, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. Choć wszystkie strony zgadzają się, że zmiany są konieczne, na stole zabrakło konkretnego, wspólnego rozwiązania.

Po zakończeniu spotkania prowadzący je prezydencki minister Zbigniew Bogucki nie miał dobrych wieści. Jak przekazał na konferencji prasowej, rozmowy były trudne i nie przyniosły oczekiwanego przełomu. W efekcie proces negocjacyjny został wstrzymany.

Pat w Pałacu. „Rozmowy ulegają zawieszeniu”

Minister Bogucki jasno przedstawił stanowisko prezydenta: aby myśleć o nowym Trybunale i wyborze sędziów, najpierw trzeba zamknąć obecny etap jego funkcjonowania. Co do zasady wszyscy biorący udział w spotkaniu zgadzają się, że ten proces, czyli tzw. reset, musi nastąpić. Problemem okazał się jednak brak wspólnego stanowiska co do sposobu jego przeprowadzenia.

- Dzisiaj nie udało się doprowadzić do uzgodnienia. Były różne propozycje co do tego, w jaki sposób to rozstrzygnąć. W związku z tym nastąpiło swego rodzaju zawieszenie rozmów - ogłosił Zbigniew Bogucki, cytowany przez Polsat News.

Polityk przyznał, że mimo ogólnej zgody co do konieczności zmian, strony nie były w stanie wypracować wspólnego rozwiązania, które zadowoliłoby wszystkich uczestników.

Stronnictwa prześlą własne propozycje

Mimo ogłoszonego zawieszenia rozmów, uczestnicy spotkania nie odeszli od stołu z pustymi rękami. Wszystkie środowiska biorące udział w negocjacjach w Pałacu Prezydenckim i Belwederze wzięły na siebie zobowiązanie, które ma być realizowane w najbliższych dniach.

Każde z ugrupowań ma w przyszłym tygodniu przesłać własne propozycje rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero po zaprezentowaniu tych pomysłów pozostałym stronom okaże się, czy będzie można wrócić do rozmów.

- Co będzie dalej? To już jest w rękach stronnictw politycznych, które prześlą swoje propozycje. Te propozycje zostaną przedstawione pozostałym i będzie można wrócić do rozmów, jeżeli będzie porozumienie - podsumował minister Bogucki.

Sonda Czy Polska powinna przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego? Tak, cały skład TK powinien zostać wybrany od nowa Nie, należy rozwiązać spór bez wymiany wszystkich sędziów Nie mam zdania