Dwa zestawy dokumentów, jeden problem

Spór o kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym przeniósł się na bankowe rachunki tej instytucji. NBP zdecydował o wstrzymaniu realizacji wszystkich zleceń płatniczych dotyczących pieniędzy zgromadzonych na kontach TK. Blokada obejmuje dyspozycje niezależnie od tego, kto je składa.

Wiceprezes NBP Przemysław Litwiniuk wyjaśnił, że bank znalazł się w sytuacji, w której otrzymał sprzeczne dokumenty dotyczące prawa do dysponowania środkami Trybunału. Jedne uprawnienia wskazywały na osoby reprezentujące TK według prezesa Bogdana Święczkowskiego, inne przedstawiały odmienne stanowisko.

– Jeżeli dochodzi do zbieżnego ubiegania się o możliwość dysponowania środkami przez dwie konkurencyjne osoby i każda z nich dokumentuje się określonymi uprawnieniami, które są ze sobą sprzeczne, to naszym obowiązkiem jest wstrzymać czasowo możliwość obsługi takiego rachunku – wyjaśnił Litwiniuk.

„To nie były motywy polityczne”

Wiceprezes podkreślił, że decyzja NBP nie ma podłoża politycznego. Bank centralny nie zamierza też rozstrzygać, kto zgodnie z prawem powinien kierować Trybunałem.

Litwiniuk zaznaczył, że NBP musi przestrzegać przepisów ustawy o Narodowym Banku Polskim, Prawa bankowego, ustawy o usługach płatniczych, a także regulaminu prowadzenia rachunków i umowy zawartej z Trybunałem Konstytucyjnym.

W jego ocenie podobne wymagania postawiłby również bank komercyjny. Instytucja finansowa musi bowiem wiedzieć, kto jest uprawniony do wydawania dyspozycji dotyczących pieniędzy znajdujących się na rachunku.

NBP czeka na decyzję sądu

Jak wyjść z impasu? Zdaniem wiceprezesa NBP osoby konkurujące o prawo do dysponowania rachunkami Trybunału Konstytucyjnego powinny pilnie przedstawić odpowiednie dokumenty. Najlepiej, aby ich uprawnienia potwierdzało wiążące orzeczenie sądu.

Litwiniuk wskazał, że możliwym rozwiązaniem byłoby wystąpienie do sądu z powództwem na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Uzyskanie odpowiedniego zabezpieczenia mogłoby pozwolić na przywrócenie normalnej obsługi rachunków TK.

– Oczekujemy, że konkurujące o to prawo osoby przedłożą w trybie pilnym stosowne umocowanie, najlepiej potwierdzone stosownym orzeczeniem sądu, które będzie dla nas wiążące – powiedział wiceprezes NBP.

Trybunał ma problem z płatnościami

Wstrzymanie obsługi rachunków oznacza realne problemy dla Trybunału Konstytucyjnego. Kierująca pracami TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska potwierdziła, że instytucja nie może obecnie regulować należności. Chodzi między innymi o faktury za usługi świadczone przez zewnętrzne podmioty.

NBP podkreśla, że nie zamierza opowiadać się po żadnej ze stron sporu. Litwiniuk zapewnił, że bank nie będzie ulegał wpływom politycznym ani pozamerytorycznym. Rozwiązanie problemu leży teraz po stronie osób, które spierają się o prawo do reprezentowania Trybunału Konstytucyjnego.

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