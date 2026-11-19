Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski pozytywnie ocenia Szymona Hołownię jako kandydata na ambasadora w Watykanie, a Konwent Służby Zagranicznej również zaopiniował tę kandydaturę pozytywnie.

Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego (błąd w tekście, powinno być Andrzeja Dudy) wskazuje na brak szerszych uzgodnień z rządem w sprawie nominacji ambasadorskich.

Prezydencki minister Marcin Przydacz podkreśla, że Kancelaria Prezydenta oczekuje całościowego porozumienia w kwestii wszystkich nominacji ambasadorskich, co wpisuje się w trwający od 2024 roku spór o obsadę placówek dyplomatycznych.

Radosław Sikorski potwierdził złożenie wniosku w sprawie byłego marszałka Sejmu, wskazując na jego kompetencje.

- Gdyby nie był, to nie składałbym takiego wniosku. Jego pasja do spraw kościelnych jest powszechnie znana - stwierdził minister spraw zagranicznych.

Do sprawy odniósł się na platformie X sam Szymon Hołownia, zaznaczając, że przedstawiciel prezydenta wstrzymał się od głosu podczas posiedzenia Konwentu.

- Nie znam żadnego zapewnienia ze strony prezydenta, że tę nominację podpisze, decyzja jest jego, i, jak rozumiem, podejmie ją, gdy wniosek znajdzie się na jego biurku, obok wielu innych czekających tam wniosków - napisał polityk.

W kontekście trwającego od 2024 roku sporu o nominacje ambasadorskie prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślił w Radiowej „Trójce”, że Pałac Prezydencki oczekuje całościowego porozumienia w tej sprawie i trudno robić wyjątek wyłącznie dla Szymona Hołowni.

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