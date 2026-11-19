Premier Donald Tusk, podczas konferencji prasowej 19 listopada, skrytykował sugestie rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza dotyczące fikcyjnej gali bokserskiej z udziałem Karola Nawrockiego.

Leśkiewicz publicznie pytał, czy politycy obozu władzy mieli związek z internetową zapowiedzią wydarzenia "NowRocky Boxing Night", które miało się odbyć 20 lutego 2027 w łódzkiej Atlas Arenie.

Tusk nazwał te insynuacje „niepoważnymi i kompromitującymi”, zdecydowanie odrzucając udział rządu w takiej prowokacji.

Kancelaria Prezydenta zgłosiła sprawę fałszywej gali do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego już kilka tygodni temu.

Tusk reaguje na słowa Leśkiewicza. „Kompromitujące”

Donald Tusk odniósł się do kontrowersji wokół rzekomej gali bokserskiej „NowRocky Boxing Night”, reklamowanej z wykorzystaniem wizerunku Karola Nawrockiego. W czwartek, 19 listopada, podczas konferencji prasowej przed wylotem do Berlina premier został zapytany o sugestie rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który publicznie zastanawiał się, czy politycy obozu rządzącego mogli mieć związek z powstaniem strony promującej wydarzenie.

Szef rządu nie pozostawił wątpliwości, jak ocenia takie przypuszczenia. Uznał je za niepoważne i odrzucił sugestię, że przedstawiciele jego gabinetu mogliby organizować prowokację wymierzoną w prezydenta.

– Natomiast jeszcze bardziej niepoważne i kompromitujące jest insynuowanie, że: „nie wiem, co Tusk z Kierwińskim kombinują, jak zorganizować Nawrockiemu galę bokserską” – powiedział premier.

Tusk odniósł się również do samego pomysłu organizacji gali z udziałem głowy państwa. Przyznał, że od początku miał wątpliwości, czy zapowiedź wydarzenia może być prawdziwa.

– Od początku sądziłem, że to nieprawdopodobne, że w czasach, które wymagają 24 godzin na dobę koncentracji na sprawach państwowych, żeby prezydent bawił się w patronaty nad galami bokserskimi – stwierdził.

Premier zaznaczył, że nie uważa całej sytuacji za zabawną. W jego ocenie szczególnie niewłaściwe jest sugerowanie politycznego udziału rządu w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji.

Leśkiewicz zapytał polityków władzy. „Czy ktoś z Was maczał w tym palce?”

Bezpośrednim powodem reakcji Tuska był środowy wpis Rafała Leśkiewicza na platformie X. Rzecznik prezydenta nawiązał w nim do aktywności przedstawicieli obozu rządzącego wokół strony internetowej promującej fikcyjną imprezę.

„Widząc aktywność polityków obozu władzy wokół tematu boxing.nowrockywarsaw, zadaję otwarte pytanie - czy ktoś z Was maczał w tym palce?” – napisał Leśkiewicz.

Rzecznik nie wskazał jednak dowodów potwierdzających udział polityków rządowych w przygotowaniu strony lub rozpowszechnianiu fałszywej zapowiedzi.

Wcześniej przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego poinformował, że Kancelaria Prezydenta nie ma żadnego związku z reklamowanym wydarzeniem, a wizerunek Karola Nawrockiego został wykorzystany bez jego zgody.

Sprawę zgłoszono do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego już kilka tygodni temu. Po nagłośnieniu internetowej zapowiedzi Leśkiewicz zapowiedział ponowne skierowanie pisma do ABW.

Rzecznik oczekuje ustalenia, kto stoi za stroną internetową i wprowadzaniem potencjalnych uczestników wydarzenia w błąd.

Gala z Nawrockim i Pacquiao? Atlas Arena zaprzecza

Kontrowersje rozpoczęły się po pojawieniu się strony internetowej zapowiadającej galę „NowRocky Boxing Night”. Według zamieszczonych tam informacji impreza miałaby odbyć się 20 lutego 2027 roku w Atlas Arenie w Łodzi.

W materiałach promocyjnych wykorzystano wizerunek prezydenta Karola Nawrockiego oraz filipińskiego pięściarza Manny'ego Pacquiao. Obaj mieli zostać przedstawieni jako goście specjalni wydarzenia.

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Nawrocki rzeczywiście spotkał się z Pacquiao podczas niedawnej wizyty na Filipinach. Wspólnie wzięli udział w treningu bokserskim, którego nagranie trafiło do internetu. Nie stanowi to jednak potwierdzenia ich udziału w jakiejkolwiek gali w Polsce.

Strona promująca rzekomą imprezę zawierała również informacje o sprzedaży biletów. Ich ceny zaczynały się od 149 zł.

Organizatorzy łódzkiej Atlas Areny stanowczo zaprzeczyli jednak, by takie wydarzenie miało odbyć się w hali.

– My absolutnie nic o tym nie wiemy, nie mamy z tym nic wspólnego – powiedziała Alicja Sitek, brand manager Atlas Areny, w rozmowie z WP SportoweFakty.

Przedstawicielka obiektu przekazała również, że 20 lutego 2027 roku w Atlas Arenie zaplanowany jest koncert jubileuszowy Piotra Rubika. W kalendarzu nie ma natomiast zapowiadanej gali bokserskiej.

Prawnicy operatora hali mają wystąpić o usunięcie nazwy obiektu ze strony internetowej reklamującej fikcyjne wydarzenie.

Marka NOWROCKY również odcina się od gali

W czwartek głos zabrała także spółka NOWROCKY, której nazwa przypomina oznaczenie wykorzystane przez autorów internetowej zapowiedzi.

Firma poinformowała, że nie ma żadnego związku z serwisem NowrockyWarsaw.com ani z podmiotem odpowiedzialnym za jego prowadzenie.

W wydanym komunikacie zaznaczono, że oferty współpracy i zapowiedzi imprez zamieszczane na tej stronie nie są inicjatywami spółki.

Przedstawiciele marki podkreślili również, że nie upoważnili operatora witryny do posługiwania się oznaczeniem NOWROCKY.

Oświadczenie firmy jest kolejnym potwierdzeniem, że reklamowana gala nie ma związku ani z oficjalnymi działaniami Pałacu Prezydenckiego, ani z podmiotami, których nazwy wykorzystano w materiałach promocyjnych.

Sprawa trafiła do ABW. Nie wiadomo, kto stworzył stronę

Kancelaria Prezydenta określa internetową zapowiedź jako próbę oszustwa. Wątpliwości budzi przede wszystkim wykorzystywanie wizerunku głowy państwa do promowania nieistniejącej imprezy oraz oferowanie biletów na wydarzenie, którego organizacji nie potwierdza wskazany obiekt.

Dotychczas nie ujawniono, kto odpowiada za stworzenie strony i czy ktokolwiek rzeczywiście stracił pieniądze w związku z reklamowaną sprzedażą.

Nie przedstawiono również dowodów wskazujących na udział przedstawicieli rządu w przygotowaniu witryny.

Donald Tusk odrzuca sugestie w tej sprawie, natomiast Pałac Prezydencki oczekuje działań służb. Ustalenie autorów strony i okoliczności wykorzystania wizerunku Karola Nawrockiego będzie należało do właściwych organów.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki w skórze na gali boksu

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