Premier Donald Tusk skrytykował rozmowy dotyczące resetu Trybunału Konstytucyjnego, określając propozycje Jarosława Kaczyńskiego mianem „politycznych dowcipów”.

Tusk, podczas konferencji 19 listopada, wyraził wątpliwość w sensowność tych negocjacji, twierdząc, że "nie mają żadnego związku z rzeczywistością" i nie widzi potrzeby zmiany konstytucji.

Jarosław Kaczyński postawił warunek poparcia dla resetu TK, uzależniając go od powołania prezydenckiego rządu technicznego.

W środę 18 listopada, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że uczestnicy konsultacji uzgodnili około 70% proponowanych rozwiązań w sprawie Trybunału.

Tusk odpowiada Kaczyńskiemu. „Szkoda naszego czasu”

Donald Tusk nie widzi potrzeby zmiany konstytucji w celu rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek, 19 listopada, przed wylotem do Berlina premier odniósł się do rozmów prowadzonych przez Zbigniewa Boguckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Skomentował również propozycję Jarosława Kaczyńskiego, który uzależnił poparcie PiS dla resetu TK od powołania prezydenckiego rządu technicznego.

Szef rządu nie zamierzał szczegółowo analizować pomysłu prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

– No to może nie koncentrujmy się na politycznych dowcipach, bo tylko w takiej kategorii mogę ocenić to, co ostatnio mówią liderzy PiS i Jarosław Kaczyński, więc szkoda naszego czasu, tak sądzę – stwierdził Tusk.

Premier zaznaczył, że jego stanowisko dotyczące przyszłości Trybunału pozostaje niezmienne. Przekonywał, że podstawą rozwiązania kryzysu powinno być przestrzeganie obowiązującej konstytucji, a nie tworzenie nowych mechanizmów politycznych.

– Bardzo mi zależy na tym, żeby to konstytucja, przepisy i dobre obyczaje, żeby to znowu wróciło jako główne kryteria działania państwa polskiego – powiedział.

Tusk o rozmowach u Nawrockiego. „To nie ma żadnego związku z rzeczywistością”

Premier odniósł się również do konsultacji organizowanych z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego. Od poniedziałku przedstawiciele kilku ugrupowań rozmawiają z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim o propozycjach reformy Trybunału Konstytucyjnego.

Tusk zakwestionował jednak sens uzgadniania zmian ustrojowych podczas spotkań przedstawicieli partii politycznych.

– O tym, jak wygląda ustrój polski, nie mogą decydować partyjne rozmowy w Pałacu Prezydenckim – podkreślił.

Szef rządu zapewnił, że szanuje decyzje polityków uczestniczących w konsultacjach. Nie wierzy jednak, aby rozmowy zakończyły się przyjęciem zmian konstytucyjnych.

– Ja szanuję decyzje tych, którzy z panem Boguckim rozmawiają, ale to nie ma żadnego związku z rzeczywistością – ocenił.

Premier wskazał na trudności związane ze zdobyciem odpowiedniej większości parlamentarnej. Jego zdaniem zmiana konstytucji w sprawie funkcjonowania Trybunału nie jest konieczna, ponieważ obowiązująca ustawa zasadnicza reguluje już tę kwestię.

Tusk przekonuje również, że obecny skład TK może podejmować działalność zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jego ocenę legalności sędziów kwestionują jednak przedstawiciele obozu prezydenckiego i PiS.

Kaczyński stawia warunek. Chce prezydenckiego rządu technicznego

Wcześniej głos w sprawie resetu TK zabrał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS opublikował w czwartek stanowisko, w którym odniósł się do propozycji przygotowywanych przez uczestników rozmów w Kancelarii Prezydenta.

Kaczyński nie wykluczył poparcia dla reformy, ale postawił warunek dotyczący przyszłości rządu Donalda Tuska.

– Propozycja resetu byłaby do zaakceptowania, ale tylko pod warunkiem zmiany rządu na prezydencki rząd techniczny – napisał prezes PiS.

Według Kaczyńskiego taki gabinet miałby zapewnić przestrzeganie prawa i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w konstytucyjnym terminie.

Prezes PiS stwierdził również, że proponowane rozwiązania mogą przynieść korzyści obecnej koalicji rządzącej. Zarzucił jej dążenie do uzyskania kontroli nad procesem wyboru nowych sędziów Trybunału.

Bez powołania rządu technicznego PiS nie zamierza zaakceptować proponowanego resetu.

Czwartkowe stanowisko Kaczyńskiego komplikuje negocjacje, ponieważ do przeprowadzenia zmiany konstytucji potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów w Sejmie, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Bogucki mówi o porozumieniu w 70 procentach. Rozmowy trwają

W środę, 18 listopada, w Kancelarii Prezydenta odbyła się kolejna runda konsultacji dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Po spotkaniu Zbigniew Bogucki poinformował, że uczestnicy uzgodnili około 70 proc. proponowanych rozwiązań.

Szef kancelarii przekazał, że zgłoszone pomysły połączono w jeden roboczy projekt. Zaznaczył przy tym, że nie może jeszcze zagwarantować pełnego porozumienia.

W rozmowach uczestniczą przedstawiciele PiS, Rozwoju Plus, PSL, Konfederacji, Polski 2050, Razem, Konfederacji Korony Polskiej oraz innych środowisk parlamentarnych. W spotkaniach nie biorą udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Podstawą dyskusji jest między innymi projekt PSL zakładający wygaszenie kadencji obecnych sędziów Trybunału i jednorazowy wybór nowego, 15-osobowego składu przez Zgromadzenie Narodowe.

Kandydaci mieliby być zgłaszani za zgodą prezydenta, a do ich wyboru potrzebna byłaby większość trzech piątych głosów. Projekt przewiduje także zróżnicowanie długości kadencji nowych sędziów. Pięciu zostałoby wybranych na trzy lata, kolejnych pięciu na sześć lat, a pozostałych na dziewięć lat.

W czwartek o godz. 13.30 PSL zaplanowało w Sejmie konsultacje społeczne dotyczące własnej propozycji. Kolejne spotkanie ugrupowań z Boguckim ma odbyć się o godz. 18 w Kancelarii Prezydenta.

Reset TK podzielił koalicję? Tusk nie blokuje rozmów

Udział PSL i Polski 2050 w konsultacjach organizowanych przez Pałac Prezydencki pokazuje różnice między koalicjantami dotyczące sposobu rozwiązania kryzysu konstytucyjnego.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia przekonują, że porozumienie ponad podziałami jest potrzebne do odbudowania zaufania do Trybunału. Donald Tusk uważa natomiast, że najważniejsze jest umożliwienie pracy obecnemu składowi TK, którego wybór uznaje za prawidłowy.

Premier już wcześniej deklarował, że nie zamierza blokować inicjatyw koalicjantów. Przyznał nawet, że porozumienie akceptowane przez wszystkie strony byłoby pożądanym rozwiązaniem.

Czwartkowa wypowiedź wskazuje jednak, że szef rządu nie wierzy w powodzenie obecnych negocjacji.

Do formalnego złożenia projektu zmiany konstytucji potrzeba podpisów co najmniej 92 posłów. Przyjęta przez Sejm nowelizacja musiałaby następnie uzyskać bezwzględną większość głosów w Senacie.

Deklaracja Kaczyńskiego o uzależnieniu poparcia dla resetu od zmiany rządu stawia uczestników konsultacji przed dodatkową przeszkodą. Choć Bogucki mówi o znacznym postępie rozmów, osiągnięcie porozumienia nie przesądza jeszcze o możliwości przeprowadzenia reformy.

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