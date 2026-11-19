Projekt zakłada wygaszenie kadencji obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ich przejście w stan spoczynku

Nowych 15 sędziów miałoby zostać wybranych jednorazowo większością kwalifikowaną

Rozmowy prowadzi szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, a uczestniczą w nich przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych

Zdaniem Michała Wawera powodzenie projektu wymaga większości potrzebnej do zmiany konstytucji

Plan zakłada powołanie nowego składu Trybunału

Rozmowy nad tak zwanym resetem Trybunału Konstytucyjnego trwają w Kancelarii Prezydenta RP od początku listopada 2026 roku. Uczestnicy chcą połączyć propozycje różnych środowisk parlamentarnych i przygotować rozwiązanie, które ma uporządkować sytuację wokół Trybunału.

Michał Wawer przekazał w programie „Ósma Runda”, że podstawowym kierunkiem prac jest wygaszenie obecnego składu Trybunału. W stan spoczynku mieliby przejść wszyscy sędziowie, również osoby, których status od lat wywołuje spory polityczne i prawne. Później powołano by nowy skład, możliwy do zaakceptowania przez strony porozumienia.

Z medialnych informacji wynika, że projekt zakłada jednorazowy wybór 15 sędziów większością kwalifikowaną. W rozważanych wariantach miałaby ona wynosić trzy piąte głosów. Dokument ma też wprowadzać stałe zasady wyboru sędziów, między innymi ośmioletni okres karencji dla osób wcześniej zaangażowanych w politykę oraz różną długość pierwszych kadencji.

Co ustalają uczestnicy rozmów o Trybunale?

Spotkania prowadzi szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. W rozmowach bierze udział po dwóch przedstawicieli klubów poselskich oraz po jednym reprezentancie koła poselskiego i koła senackiego. W rozmowach uczestniczą między innymi PSL, Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej, PiS, Konfederacja oraz mniejsze ugrupowania.

Jak relacjonował Wawer, uczestnicy omawiają projekt artykuł po artykule, oddzielając to, co już uzgodniono, od kwestii wymagających dalszych rozmów. Nie rozmawiają natomiast o nazwiskach potencjalnych kandydatów, lecz o kryteriach ich wyboru, takich jak apolityczność, kompetencje i autorytet prawniczy.

Nadal nie uzgodniono przepisów przejściowych dotyczących osób wybranych do Trybunału w 2026 roku. Uczestnicy rozmów przekazują, że udało się uzgodnić część zapisów projektu, ale kluczowe szczegóły wciąż pozostają otwarte. Według relacji uczestników w negocjacjach nie bierze udziału Koalicja Obywatelska.

Do zmian potrzebna jest większość konstytucyjna

Wprowadzenie rozwiązań zakładających wygaszenie obecnego składu i powołanie nowego Trybunału wymagałoby zmiany konstytucji. Oznacza to konieczność uzyskania większości dwóch trzecich głosów w Sejmie oraz poparcia Senatu. Samo uzgodnienie projektu w Kancelarii Prezydenta nie przesądza więc o jego przyjęciu przez parlament.

Zdaniem Wawera dalszy los projektu zależy od tego, czy ugrupowania będą gotowe przedstawić wspólną propozycję. W jego ocenie za wieloletni konflikt wokół Trybunału odpowiadają Jarosław Kaczyński i Donald Tusk.

Sprawa jest ważna dla funkcjonowania państwa i wymiaru sprawiedliwości, bo dotyczy składu oraz zasad działania Trybunału Konstytucyjnego. Z doniesień medialnych wynika, że projekt ma być dalej dopracowywany jeszcze w 2026 roku.

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