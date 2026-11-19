Spotkanie Trumpa, Putina i Xi zapowiedziano na marginesie szczytu APEC w Shenzhen

Biały Dom jako główne tematy wskazuje kontrolę zbrojeń i Iran, a Kreml chce rozmawiać o Ukrainie

Nowakowski ostrzegł przed rozmowami o bezpieczeństwie Europy bez udziału europejskich państw

Polska znalazła się w europejskiej piątce, która ma reprezentować Europę w rozmowach o przyszłości Ukrainy

Trump, Putin i Xi spotkają się podczas szczytu APEC

Biały Dom, Kreml i chińskie władze zapowiedziały spotkanie prezydentów USA, Chin i Rosji na marginesie szczytu APEC w Shenzhen. Rozmowy Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina byłyby pierwszym spotkaniem w takim trójstronnym formacie, choć żadna ze stron nie oczekuje natychmiastowych porozumień.

Amerykańska administracja wskazuje jako oficjalne tematy ograniczenie arsenałów jądrowych i konflikt w Iranie. Kreml sygnalizuje natomiast, że chce rozmawiać także o Ukrainie. Jednym z głównych tematów dyskusji jest więc możliwość rozmów o bezpieczeństwie Europy bez bezpośredniego udziału europejskich państw.

Były ambasador ostrzega: Europa może zostać zepchnięta na margines

Jerzy Marek Nowakowski mówił w „Expressie Biedrzyckiej”, że spotkanie nie musi przynieść wiążących ustaleń, ale może wyznaczyć kierunek późniejszych działań USA, Chin i Rosji. Porównał tę sytuację raczej do konferencji w Teheranie z 1943 roku, poprzedzającej ustalenia w Jałcie, niż do samej Jałty.

Zdaniem byłego ambasadora uczestnikom rozmów może odpowiadać model koncertu mocarstw, w którym Europa zostałaby odsunięta od ustalania zasad bezpieczeństwa na kontynencie. Ostrzegał też, że rozmowy prowadzone na podstawie rosyjskich postulatów mogłyby narzucić negocjacjom rosyjski sposób patrzenia na bezpieczeństwo.

Zwracał również uwagę, że część rosyjskich elit może nie być zainteresowana zakończeniem wojny. W jego ocenie porozumienie oznaczające kapitulację Ukrainy nie musiałoby trwale ograniczyć zagrożenia ze strony Rosji.

Polska w europejskiej piątce

Podczas szczytu w Dublinie 13 listopada uzgodniono formułę europejskiej piątki, w której znalazły się Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Polska. W rozmowach mają uczestniczyć także instytucje unijne. Grupa ma reprezentować Europę w przyszłych rozmowach o Ukrainie i bezpieczeństwie.

Nowakowski uznał udział Polski w tym gronie za ważny sukces polskiej dyplomacji. Jego zdaniem obecność Warszawy może wzmocnić głos państw Europy Środkowej, krajów bałtyckich i Skandynawii. Zaznaczył jednak, że Polska nie będzie w tej formule najważniejszym uczestnikiem.

Były ambasador opowiadał się także za silniejszym europejskim filarem NATO, działającym obok filaru amerykańskiego i z udziałem Kanady. Podkreślał, że Rosja nie powinna ponownie znaleźć się w europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Jego zdaniem taki scenariusz osłabiłby pozycję Polski oraz innych państw północnej i wschodniej Europy.

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