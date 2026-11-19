Paweł Kowal uznał zbliżenie PiS ze środowiskiem Grzegorza Brauna za nowy problem dla polskiej polityki

Poseł KO uznał poglądy środowiska Brauna w sprawach bezpieczeństwa za prorosyjskie

Kowal sprzeciwił się dopuszczaniu polityków tego środowiska do instytucji mających dostęp do tajemnic państwowych

Wskazał, że spór o ambasadorów podważa poczucie, że prezydent i rząd sprawnie współpracują

Kowal: PiS zbliża się do środowiska Brauna

W „Expressie Biedrzyckiej” Paweł Kowal stwierdził, że Jarosław Kaczyński przypieczętował porozumienie PiS ze środowiskiem Grzegorza Brauna. Nazwał ten układ „PiSobraunem”. Jak mówił, partie prawicowe w innych krajach Europy zwykle wyraźnie odcinają się od skrajnej prawicy, a PiS, jego zdaniem, tego nie robi.

Zdaniem Kowala obecna sytuacja różni się od tej sprzed wyborów parlamentarnych w 2023 r. Wcześniej, jak mówił, zasadniczy spór dotyczył sposobu sprawowania władzy przez PiS. Teraz chodzi, jego zdaniem, o współpracę z ludźmi o prorosyjskich poglądach w kluczowych sprawach bezpieczeństwa.

Spór o zaproszenie przedstawiciela Brauna do RBN

Dyskusja nasiliła się, gdy prezydent Karol Nawrocki zaprosił przedstawiciela środowiska Grzegorza Brauna na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tłumaczył, że ugrupowanie Brauna działa na scenie politycznej i ma poparcie społeczne. Decyzję krytykowali m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i inni politycy, którzy zwracali uwagę na kontrowersyjne poglądy tego środowiska.

Kowal zaznaczył, że sama obecność ugrupowania w życiu publicznym nie oznacza, iż jego przedstawiciele powinni uczestniczyć w rozmowach dotyczących informacji niejawnych. Uważa, że osoby o poglądach, które uznaje za prorosyjskie, należy odsunąć od instytucji mających dostęp do tajemnic państwowych.

Odwołał się też do wypowiedzi i działań Grzegorza Brauna, które, w jego ocenie, mają znaczenie dla debaty o bezpieczeństwie. Wspomniał o wypowiedziach Brauna dotyczących komór gazowych, które uznał za antysemickie, oraz o jego głosowaniu przeciw potępieniu porywania ukraińskich dzieci przez Rosję.

Spór o ambasadorów między prezydentem a rządem

Kowal mówił także o trwającym sporze między Pałacem Prezydenckim a rządem Donalda Tuska w sprawie nominacji ambasadorskich. Jak podkreślił, premier podpisał nominacje, które czekają na podpis prezydenta, a problem dotyczy już dziesiątek placówek dyplomatycznych. Media od dawna informują, że konflikt opóźnia obsadę części misji.

Za niepokojące uznał uzależnianie spotkania prezydenta z premierem od spełnienia określonych warunków. Jak podkreślił, obywatele powinni mieć pewność, że prezydent i premier mogą szybko skontaktować się w sprawach bezpieczeństwa, niezależnie od bieżących sporów politycznych.

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