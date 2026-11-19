Unia Europejska ostrzega przed Rosją. Generał Stróżyk wyjaśnia, na czym polega zagrożenie

W czwartkowym (19 listopada) wydaniu programu „Gość Radia ZET” gen. bryg. dr Jarosław Stróżyk został zapytany o ostrzeżenia szefowej unijnej dyplomacji dotyczące przygotowywanych przez Rosję kolejnych aktów sabotażu oraz ataków na demokratyczne instytucje.

Prowadzący rozmowę chciał wiedzieć, co w praktyce oznaczają takie działania i jakich zagrożeń powinny spodziewać się państwa europejskie.Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zwrócił uwagę, że rosyjskie działania wymierzone w państwa demokratyczne nie są nowym zjawiskiem. Podkreślił przy tym znaczenie współpracy służb specjalnych różnych krajów.

– Służby mają swoje autonomiczne informacje, mamy bardzo szeroko zakrojoną współpracę sojuszniczą czy też bilateralną z poszczególnymi krajami. Dzisiaj ten świat się zmienił, dzisiaj żadna służba nie może polegać tylko na własnych informacjach – mówił generał w Radiu ZET.

Cyberataki, ingerencja w wybory i destabilizacja państw. „Ciągły zamach na demokrację”

Generał Stróżyk wyjaśnił, że ataki na demokratyczne instytucje nie muszą oznaczać bezpośrednich działań zbrojnych. Rosja może próbować osłabiać państwa europejskie poprzez ingerencję w procesy wyborcze, cyberataki oraz zakłócanie funkcjonowania infrastruktury.

Jak zaznaczył, zagrożone mogą być nie tylko instytucje państwowe, lecz również systemy bankowe, energetyczne i urządzenia wykorzystywane w codziennym życiu. – O atakach na nasze systemy czy też bankowe, energetyczne czy nawet na zwykłe lodówki w sklepach czy w innych miejscach, które miały miejsce we Francji i w innych państwach, to są te małe elementy ale to jest powiedziałbym ciągły zamach na demokrację i destabilizowanie sytuacji w państwach demokratycznych – podkreślił.

Z wypowiedzi generała wynika, że zagrożenie ma charakter wielowymiarowy. Celem takich działań jest nie tylko zakłócanie pracy konkretnych systemów, ale również destabilizowanie sytuacji wewnętrznej państw demokratycznych.

Rosyjska prowokacja przy granicy z Polską? Służby miały informacje

W rozmowie pojawił się również temat doniesień o możliwej rosyjskiej operacji dywersyjnej w pobliżu granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Prowadzący zapytał, czy Rosjanie przygotowywali atak, który mógłby doprowadzić do dużej liczby ofiar.– To w przestrzeni medialnej już się mocno pojawiało, takie informacje oczywiście były, takich informacji codziennie jest wiele – odpowiedział generał.

Dopytywany o charakter potencjalnej operacji, wyjaśnił mechanizm działań grup dywersyjnych. – Dywersja polega na tym że pewne grupy dywersyjne przenikają do danego kraju w tym przypadku mogłyby przeniknąć do Polski – mówił. Szef SKW potwierdził również, że informacje dotyczące możliwej prowokacji pochodziły zarówno od polskich służb, jak i od zagranicznych partnerów. Generał nie potwierdził natomiast szczegółów medialnych doniesień dotyczących ewentualnej liczby ofiar czy dokładnego przebiegu planowanej operacji.

Rosyjscy szpiedzy w Polsce. „Jest na pewno wielu”

Ważnym wątkiem rozmowy była także obecność rosyjskich szpiegów na terytorium Polski. Zapytany wprost, ilu agentów rosyjskich służb może obecnie działać w naszym kraju, generał Stróżyk odpowiedział: – Jest na pewno wielu i sukcesywnie staramy się ich wyłapywać – ocenił. Nie zdecydował się jednak na podanie konkretnej liczby. – Trudno o takie dywagacje panie redaktorze zawsze w sferze liczb jest to trudne – wyjaśnił.

W rozmowie przywołano również informacje ukraińskiego wywiadu o niemal 400 rosyjskich funkcjonariuszach służb specjalnych działających w Europie. Szef SKW wskazał, że skala rosyjskiej aktywności wywiadowczej jest znacząca, a służby koncentrują się także na wykrywaniu osób gotowych przekazywać Rosji informacje. Generał poinformował ponadto, że w tym roku odnotowano co najmniej kilkanaście przypadków dotyczących czynów objętych przepisami o szpiegostwie. Zaznaczył, że nie wszystkie działania służb mogą być ujawniane publicznie.

„Tak niebezpiecznie nie było od 80 lat?”. Szef SKW o sytuacji Polski

Na początku rozmowy generał Stróżyk odniósł się również do ogólnej sytuacji bezpieczeństwa Polski. Czy obecnie jest ona najtrudniejsza od zakończenia II wojny światowej? – W sumie tak oczywiście w czasach zimnej wojny te zagrożenia były co jakiś czas, natomiast takiej powiedziałbym niestabilności, braku przewidywalności co do następnych zagrożeń, które mamy, od tych najmniejszych od podpaleń po rzeczywiste naruszenia przestrzeni powietrznej, rakiety, drony naprawdę nie było w ciągu ostatnich 80 lat, co nie oznacza że nie panujemy nad sytuacją – stwierdził. Jednocześnie podkreślił, że Polska i państwa NATO zwiększają swoje zdolności obronne.