Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ostro skrytykował marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego podczas konferencji prasowej 18 listopada.

Bogucki nazwał Czarzastego „najgorszym marszałkiem w historii” i wyraził nadzieję na jego szybkie odejście ze stanowiska.

Bezpośrednią przyczyną krytyki był tytuł oficjalnego komunikatu Kancelarii Sejmu: „Rok Sejmu Włodzimierza Czarzastego”, podsumowującego pierwszy rok jego urzędowania.

Bogucki ostro o Czarzastym. „Nie wiem, czy jeszcze stąpa po ziemi”

Włodzimierz Czarzasty podsumował pierwszy rok kierowania pracami Sejmu, ale nie wszyscy podzielają pozytywną ocenę jego działalności. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, skrytykował marszałka podczas środowej konferencji prasowej, 18 listopada. Polityk nie tylko zakwestionował sposób przedstawienia rocznego bilansu, ale także otwarcie wyraził nadzieję na szybkie odejście Czarzastego ze stanowiska.

Wszystko zaczęło się od pytania dziennikarki o komunikat opublikowany na oficjalnej stronie Sejmu. Materiał zatytułowano „Rok Sejmu Włodzimierza Czarzastego”. Bogucki uznał takie sformułowanie za przejaw nadmiernego przypisywania sobie znaczenia przez marszałka.

– Nie wiem, czy Pan Marszałek jeszcze stąpa po ziemi, czy już się unosi tam nad tym pulpitem, jeżeli mówi, że to jest Sejm Włodzimierza Czarzastego. Nie, szanowni państwo, Sejm jest Polaków, Sejm jest narodu, Sejm jest Rzeczypospolitej – powiedział szef Kancelarii Prezydenta.

Wypowiedź Boguckiego odnosiła się do tytułu komunikatu przygotowanego przez Kancelarię Sejmu. Nie był to jednak dosłowny cytat z wypowiedzi samego Czarzastego, lecz nazwa materiału podsumowującego jego pierwszy rok urzędowania.

„Najgorszy marszałek w historii”. Bogucki chce odejścia Czarzastego

Na krytyce tytułu sejmowego komunikatu Bogucki nie poprzestał. Szef prezydenckiej kancelarii przeszedł do oceny działalności marszałka i przedstawił wyjątkowo negatywną opinię o sposobie kierowania przez niego parlamentem.

– Marszałkowie przychodzą i odchodzą. Mam nadzieję, że ten odejdzie jak najszybciej, bo to najgorszy marszałek w historii Rzeczypospolitej. O tym mówią także ludzie z jego środowiska, chociażby Pan premier Leszek Miller – stwierdził Bogucki.

Odwołanie do Leszka Millera nie było przypadkowe. Były premier, przez lata związany z lewicą, publicznie krytykował Włodzimierza Czarzastego. Bogucki wykorzystał te wypowiedzi jako dodatkowy argument na poparcie własnej oceny marszałka.

Określenie Czarzastego mianem najgorszego marszałka w historii jest jednak opinią szefa Kancelarii Prezydenta, a nie wynikiem porównawczej analizy działalności dotychczasowych przewodniczących Sejmu.

Rok Czarzastego w Sejmie. Kancelaria przedstawiła bilans

Włodzimierz Czarzasty został wybrany na marszałka Sejmu 18 listopada 2025 roku, zastępując Szymona Hołownię. Za jego kandydaturą głosowało wówczas 236 posłów, przeciw było 209, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Dokładnie rok później Kancelaria Sejmu opublikowała podsumowanie działalności parlamentu pod kierownictwem polityka Lewicy. W dokumencie wskazano, że w ciągu 365 dni odbyły się 24 posiedzenia Sejmu, trwające łącznie 75 dni. Posłowie uchwalili 279 ustaw i podjęli 131 uchwał.

Wśród osiągnięć wymieniono również zmiany w organizacji pracy parlamentu. Czarzasty wprowadził zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu, obowiązujący od 24 listopada 2025 roku, oraz nowe zasady rozliczania przejazdów poselskich.

W komunikacie zwrócono uwagę na rozwój dyplomacji parlamentarnej, spotkania z zagranicznymi przywódcami oraz debaty dotyczące bezpieczeństwa klimatycznego i przyszłości ochrony zdrowia.

Bilans przygotowany przez Kancelarię Sejmu przedstawia działalność Czarzastego z perspektywy instytucji, którą kieruje. Bogucki skupił się natomiast na samym sposobie zatytułowania dokumentu, uznając go za niewłaściwy.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Bogucki spotkał się z politykami

Wypowiedź o Czarzastym padła podczas konferencji po kolejnej rundzie konsultacji dotyczących przyszłości Trybunału Konstytucyjnego.

Z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego przedstawiciele różnych ugrupowań rozmawiają o propozycjach rozwiązania wieloletniego kryzysu wokół TK. Środowe spotkanie stanowiło kontynuację poniedziałkowych rozmów w Belwederze.

Bogucki poinformował, że uczestnicy konsultacji pracują nad wspólnym pakietem zmian. Podstawę rozmów stanowi propozycja PSL, uzupełniana o rozwiązania zgłaszane przez pozostałe środowiska polityczne.

Szef Kancelarii Prezydenta pozytywnie ocenił dotychczasowy przebieg spotkań, ale zastrzegł, że nie może zagwarantować osiągnięcia porozumienia.

W konsultacjach uczestniczą również przedstawiciele ugrupowań współtworzących koalicję rządzącą, w tym PSL i Polski 2050. Koalicja Obywatelska, Lewica oraz klub Centrum nie przystąpiły do rozmów.

Bogucki krytycznie odniósł się do ich nieobecności, zarzucając tym środowiskom brak gotowości do wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta zapowiadają dalsze prace nad projektem. Przyjęcie ewentualnych zmian konstytucyjnych wymagałoby jednak szerszego porozumienia parlamentarnego niż większość bezwzględna, na którą powołują się uczestnicy konsultacji.

Tymczasem między Pałacem Prezydenckim a marszałkiem Sejmu utrzymuje się konflikt dotyczący sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Najnowsza wypowiedź Boguckiego potwierdza, że różnice między politykami dotyczą nie tylko proponowanych rozwiązań prawnych, lecz także oceny działalności samego Czarzastego.

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