Konfederacja po wyborach. Z kim może stworzyć koalicję?

W czwartkowym (19 listopada) wydaniu programu „Ósma runda” Michał Wawer został zapytany o możliwe scenariusze polityczne po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Prowadzący Mateusz Chłystun zwrócił uwagę na sondaże, które wskazują, że Konfederacja może mieć istotny wpływ na kształt przyszłego Sejmu, choć niekoniecznie będzie dysponować większością pozwalającą na samodzielne rządzenie.

Pytanie dotyczyło tego, z kim ugrupowanie Sławomira Mentzena mogłoby zawrzeć porozumienie i wspólnie utworzyć rząd.Wawer nie pozostawił wątpliwości w kwestii ewentualnej współpracy z obecną part ą premiera Donalda Tuska. – Na pewno nie widzę w tej roli Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, to znaczy ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy przykładali rękę w jakikolwiek sposób do przedłużenia choćby ich udziału we władzy – oświadczył w „Ósmej rundzie”.

Rząd prawicowy z udziałem Konfederacji? Wawer wskazuje warunek

Znacznie bardziej prawdopodobnym kierunkiem politycznych rozmów, zdaniem Wawera, byłoby poszukiwanie porozumienia po prawej stronie sceny politycznej. – Naturalnym scenariuszem jest poszukiwanie rządu prawicowego, jeżeli zbuduje się prawicowa większość arytmetyczna w przyszłym sejmie. Natomiast w dalszym ciągu trzeba będzie to negocjować – powiedział.

Poseł Konfederacji zaznaczył jednak, że nawet uzyskanie odpowiedniej liczby mandatów przez ugrupowania prawicowe nie oznacza automatycznie powstania wspólnego rządu. Problemem pozostają różnice programowe, które mogą utrudnić zawarcie porozumienia. – My pomiędzy poszczególnymi partiami prawicowymi mamy nadal duże różnice poglądów, więc trzeba będzie porozumienia co do tego jak, aby taka umowa koalicyjna wygrała – tłumaczył.

Konfederacja i PiS razem? Spór o Trybunał pokazuje wspólne stanowisko

W trakcie rozmowy pojawił się również temat relacji Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością. Prowadzący przypomniał wcześniejsze deklaracje Sławomira Mentzena, który odcinał się od możliwości zawarcia koalicji z PiS. Zapytał także, czy spór wokół Trybunału Konstytucyjnego może doprowadzić do zbliżenia ugrupowań prawicowych. Wawer przekonywał, że w tej konkretnej sprawie partie prawicowe potrafiły znaleźć wspólne stanowisko. – Wydaje mi się, że w sprawie Trybunału mówimy jednym głosem – stwierdził.

Poseł przypomniał wspólne działania polityków prawicy podczas wydarzeń związanych z Trybunałem Konstytucyjnym oraz ich udział w rozmowach dotyczących zmian w funkcjonowaniu tej instytucji. – I myślę, że w tej sprawie, no tak jak też te rozmowy o resecie konstytucyjnej pokazują, nie tylko z prawicą, ale również z częścią obozu rządzącego mamy o czym rozmawiać, są te wspólne mianowniki – zaznaczył. Jednocześnie nie zadeklarował, że współpraca w sprawie Trybunału oznacza gotowość do zawarcia koalicji rządowej z PiS.

Wawer zaskakuje. Konfederacja może porozumieć się nawet z partią Razem?

Co ciekawe, polityk Konfederacji przyznał, że jego ugrupowanie potrafi współpracować również z partiami, z którymi dzielą je zasadnicze różnice ideowe. Jako przykład wskazał lewicową partię Razem. – Z każdą partią są rzeczy, co do których możemy rozmawiać, możemy się porozumieć. Merytoryczne reformy, tak jak z partią Razem mamy skrajnie różne poglądy, a mimo to znajdujemy wiele tematów, w których jesteśmy w stanie razem, wspólnie merytorycznie pracować nad konkretnymi zagadnieniami – mówił.

Zobaczcie całą rozmowę: