„Zmieńcie nazwę na hipokryzja plus!”. Romowicz nie przebiera w słowach

W czwartkowym (19 listopada) wydaniu „Porannego ringu” Bartosz Romowicz został zapytany o przyszłość Polski 2050 i możliwość budowania nowych politycznych sojuszy przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Polityk przyznał, że jego ugrupowanie nie ma obecnie wystarczającego poparcia, aby samodzielnie przekroczyć próg wyborczy. Nie wykluczył jednak stworzenia szerszej koalicji ugrupowań centrowych.

Kiedy rozmowa zeszła na środowisko Rozwój Plus, związane z Mateuszem Morawieckim, Romowicz przeszedł do zdecydowanego ataku. – Rozwój plus może zmienić nazwę na hipokryzja plus. Ja to mówię wszystkim politykom z Rozwoju Plus. Zmieńcie nazwę na hipokryzja plus – powiedział w „Porannym ringu”.

Poseł Polski 2050 przekonywał, że politycy tego środowiska deklarują chęć odróżnienia się od PiS, ale ich działania nie potwierdzają tych zapowiedzi. – Bo jeżeli oni chcą się odróżnić od Prawa i Sprawiedliwości, a tak mówią, to mieli już wiele okazji w trakcie tego ich rozłamu, żeby to zrobić – argumentował.

Morawiecki mówi jedno, a jego politycy głosują inaczej? Romowicz wylicza przykłady

Jako dowód na zarzucaną politykom Rozwoju Plus niespójność Romowicz wskazał między innymi ich stanowisko wobec kompromisu aborcyjnego oraz dwukadencyjności w samorządach. Zdaniem posła o rzeczywistych poglądach polityków świadczą nie medialne deklaracje, ale ich zachowanie podczas głosowań w Sejmie. – Nie po tym, co mówi w studiu, tylko po tym, jak głosuje – podkreślił.

Romowicz przekonywał, że sam nie zawsze popiera stanowisko rządu, jeżeli jest ono sprzeczne z jego przekonaniami. Zarzucił natomiast politykom Rozwoju Plus, że deklarują określone stanowisko, a następnie postępują zupełnie inaczej.

„Z takimi ludźmi się nie robi koalicji”. Padł zarzut zdrady

Szczególnie mocne oskarżenia pojawiły się przy okazji dyskusji o dwukadencyjności samorządowców. Romowicz ujawnił, że uczestniczył w liczeniu głosów przed sejmowym głosowaniem i był przekonany, że proponowane rozwiązanie uzyska większość. Według jego relacji sytuacja zmieniła się wskutek zachowania polityków Rozwoju Plus. – Wie pan, kto zdradził, wysoko oficjalnie, Rozwoju Plus, który godzinę przed głosowaniem mówił co innego, zgłosował inaczej. Z takimi ludźmi się nie robi koalicji i nie rozmawia – stwierdził.

W ten sposób polityk Polski 2050 jednoznacznie odrzucił możliwość współpracy z tym środowiskiem. Jego zdaniem trudno budować polityczne porozumienie z osobami, których deklaracje nie znajdują później potwierdzenia w głosowaniach.

„To jest PiS bis!”. Romowicz przypomina Morawieckiemu przeszłość

Na tym jednak krytyka się nie zakończyła. Romowicz zakwestionował również wiarygodność politycznej odrębności środowiska Mateusza Morawieckiego. – Po drugie, Rozwoju Plus, przecież to jest PiS bis, tylko inaczej nazwany – powiedział.

Poseł przypomniał, że Morawiecki i współpracujący z nim politycy przez lata współtworzyli obóz Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie nie można zapominać o ich odpowiedzialności za działania poprzedniej władzy tylko dlatego, że obecnie próbują budować nową polityczną tożsamość.

Romowicz postawił także pytanie o sens zawierania sojuszy z politykami, przeciwko którym Polska 2050 występowała w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Uznał, że taki scenariusz byłby niewiarygodny wobec wyborców. – No to byłoby niepoważne – ocenił.

Polska 2050 szuka sojuszników. Ale nie wśród ludzi Morawieckiego

W rozmowie w „Porannym ringu” Romowicz przyznał, że Polska 2050 musi szukać partnerów, jeżeli chce odegrać istotną rolę w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. – Polska 2050 samodzielnie nie zbuduje list, nie przekroczy progu to trzeba otwarcie sobie powiedzieć i mamy tego świadomość – stwierdził. Jako naturalnego partnera wskazał PSL, z którym Polska 2050 współtworzyła Trzecią Drogę. Zaznaczył jednak, że przyszłe porozumienie powinno obejmować szersze grono ugrupowań i stanowić alternatywę dla radykalnych środowisk politycznych.

W przypadku Rozwoju Plus poseł nie pozostawił jednak wątpliwości. Jego zdaniem środowisko Morawieckiego bardziej koncentruje się na walce o wpływy po prawej stronie sceny politycznej niż na przedstawieniu rzeczywistej alternatywy dla dotychczasowej polityki. – Myślę, że to bardziej chodzi o to, kto na prawicy będzie rządził, a nie to, kto będzie Polską rządził – podsumował Bartosz Romowicz w „Porannym ringu”.

Zobaczcie całą rozmowę: