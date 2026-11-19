Przydacz mówi o skarpetkach z USA. Minister odpowiada w RMF FM

W czwartkowej (19 listopada) „Porannej rozmowie” RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej, rozmawiała z Tomaszem Terlikowskim o relacjach polsko-amerykańskich, bezpieczeństwie Polski oraz planach utworzenia nowej amerykańskiej bazy wojskowej na terytorium naszego kraju.

W trakcie rozmowy poinformowała, że pod koniec listopada ponownie wybiera się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mają odbyć się kolejne rozmowy dotyczące współpracy wojskowej. Minister przekonywała, że jej dotychczasowe wizyty za oceanem przynosiły konkretne rezultaty. – Jak zawsze, jak pojadę, to coś przywiozę. Zawsze tak te wizyty się kończą – stwierdziła.

Wtedy prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski przywołał krytyczną wypowiedź Marcina Przydacza. – No ale niektórzy mówią, że pani głównie skarpetki przywozi. Wczoraj tak mówił minister Przydacz– powiedział dziennikarz. – O naprawdę? – zareagowała zaskoczona wiceminister. – Tak mówił, że pani jeździ, wyjeżdża, przywozi, skarpetki, żadnych konkretów. Żadnych konkretów – kontynuował Terlikowski.

„A co pan minister Przydacz załatwił?”. Mocna riposta wiceminister

Sobkowiak-Czarnecka natychmiast odpowiedziała na przytoczone zarzuty. Zamiast odnosić się do samych skarpetek, zaczęła wyliczać efekty rozmów prowadzonych ze stroną amerykańską. – Żadnych konkretów, czyli tak, centrum serwisowe jedyne na świecie poza Stanami do PAC 3, to zero konkretów, rozumiem. Zgoda Pentagonu na bazy, to zero konkretów, rozumiem. A co pan minister Przydacz załatwił poza chodzeniem po mediach i jojczeniem na wszystkich? – odpowiedziała na antenie RMF FM.

Nowa amerykańska baza w Polsce. Minister mówi o przełomie

Spór o efekty wizyt w Stanach Zjednoczonych pojawił się w kontekście rozmów dotyczących przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Sobkowiak-Czarnecka przekonywała, że uzyskanie zgody Pentagonu na dalsze działania związane z planowaną bazą jest znaczącym osiągnięciem. – To jest coś wielkiego, dlatego, że taka decyzja Pentagonu nie była oczywista – podkreśliła.

Jak wyjaśniała, proces nie został jeszcze zakończony. Do jego sfinalizowania potrzebna jest decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa, której polska strona spodziewa się na początku grudnia. – Dlatego teraz czekamy na podpis prezydenta Trumpa. On powinien się pojawić na początku grudnia – mówiła w RMF FM. Według minister potencjalna lokalizacja bazy znajduje się w zachodniej Polsce. Nie chciała jednak ujawnić dokładnego miejsca, zaznaczając, że prace nad jego wyborem dobiegają końca.

Sobkowiak-Czarnecka apeluje do otoczenia Nawrockiego. „Wesprzyjcie ten proces”

Co ciekawe, mimo ostrej wymiany zdań z Przydaczem wiceminister podkreślała, że w kwestiach bezpieczeństwa Polski konieczna jest współpraca rządu i Pałacu Prezydenckiego. Zwróciła uwagę, że dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem powinny zostać wykorzystane do doprowadzenia negocjacji do końca. – Myślę, że Pałac Prezydencki świetnie wie, jak dogadywać się z prezydentem Trumpem. Czas, żeby użył wszystkich swoich mocy, żeby to, co zostało wypracowane w Pentagonie, dojechało do końca tego procesu i był ostateczny podpis pod dokumentem o bazie w Polsce już w grudniu – mówiła.

Wiceminister skierowała także bezpośredni apel do przedstawicieli prezydenckiego otoczenia. – Decyzja w Pentagonie została wypracowana, trafia na biurko prezydenta Trumpa. Oczywiście od niego zależy ostateczna decyzja, dlatego do pana ministra Przydacza, do pana ministra Grodzkiego, pracujcie z panem prezydentem, wesprzyjcie ten proces – zaapelowała.