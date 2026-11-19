Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy dotyczącej blokowania nielegalnych treści w internecie, będącej częścią wdrożenia unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Wicepremier zarzucił prezydentowi „dezercję” z obowiązku ochrony rodzin i sprzyjanie interesom wielkich platform cyfrowych, przypominając również swoją interwencję w sprawie hejtu wobec córki Nawrockiego.

Nawrocki uzasadnił weto obawami o wolność słowa i zbyt szerokie uprawnienia administracji, natomiast Gawkowski zapowiedział złożenie nowego projektu ustawy w styczniu 2027 roku, ostrzegając przed karami UE za niepełne wdrożenie przepisów.

Gawkowski oskarża Nawrockiego. Poszło o bezpieczeństwo dzieci

Krzysztof Gawkowski nie kryje rozczarowania decyzją Karola Nawrockiego. Prezydent 13 listopada zawetował ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych treści w internecie, przygotowaną w ramach wdrażania unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA). Wicepremier i minister cyfryzacji uważa, że weto utrudni walkę z internetowym hejtem i ograniczy możliwości reagowania na zagrożenia wobec dzieci. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” z 19 listopada skierował pod adresem głowy państwa poważne oskarżenia.

– Jestem rozczarowany, zły i mam wrażenie, że pan prezydent zdezerterował ze swoich obowiązków dotyczących ochrony rodziny – wypalił minister w opublikowanym wywiadzie.

Minister przekonuje, że odrzucenie ustawy nie służy bezpieczeństwu obywateli. Jego zdaniem proponowane rozwiązania pozwoliłyby polskim instytucjom szybciej reagować na nielegalne materiały zamieszczane w sieci, a także skuteczniej egzekwować obowiązki dużych platform cyfrowych.

Gawkowski zarzucił również Nawrockiemu sprzyjanie interesom technologicznych gigantów. Stwierdził, że środowisko wielkich platform wywiera presję na prezydenta, choć nie przedstawił dowodów na to, że taka presja przesądziła o decyzji dotyczącej ustawy.

Minister przypomniał hejt wobec córki Nawrockiego

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Gawkowski odniósł się także do sytuacji rodziny prezydenta. Jak relacjonował, osobiście interweniował u przedstawicieli platform internetowych, gdy w sieci pojawiły się obraźliwe treści dotyczące bliskich Nawrockiego, szczególnie jego najmłodszej córki.

Według ministra zgłoszone wpisy zostały usunięte. Gawkowski uważa, że podobnej ochrony powinny móc oczekiwać wszystkie rodziny w Polsce, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy możliwości bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami platform.

Wicepremier obarczył Nawrockiego polityczną odpowiedzialnością za konsekwencje braku nowych przepisów. Mówił o dzieciach doświadczających internetowej przemocy, rodzicach bezskutecznie poszukujących pomocy oraz trudnościach w usuwaniu szkodliwych materiałów.

Ocena odpowiedzialności prezydenta jest stanowiskiem Gawkowskiego. Samo weto nie znosi obowiązujących przepisów dotyczących gróźb, przemocy czy innych przestępstw popełnianych w internecie.

Dlaczego Nawrocki zawetował ustawę? Spór o blokowanie treści

Karol Nawrocki uzasadniał swoją decyzję obawami o wolność słowa. W ocenie prezydenta zawetowane przepisy przyznawałyby organom administracji zbyt szerokie uprawnienia do decydowania o blokowaniu materiałów publikowanych w internecie.

Szczególne zastrzeżenia głowy państwa budziła możliwość blokowania całych domen internetowych. Nawrocki przekonywał, że takie rozwiązania mogą prowadzić do nadmiernej ingerencji w debatę publiczną.

Ustawa przewidywała jednak możliwość kontroli sądowej decyzji o blokowaniu treści. Co do zasady wniesienie sprzeciwu do sądu wstrzymywałoby wykonanie nakazu. Wyjątek miały stanowić określone przestępstwa, między innymi związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

Blokowanie całej domeny miało być dopuszczalne w szczególnych przypadkach, między innymi gdy usunięcie pojedynczej nielegalnej treści byłoby nieskuteczne lub technicznie niemożliwe.

Prezydent wcześniej podpisał już odrębną ustawę dotyczącą organizacji krajowego systemu stosowania DSA. Wyznaczyła ona prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na koordynatora do spraw usług cyfrowych i obowiązuje od 6 listopada.

Spór dotyczy więc kolejnej części regulacji, która miała określać procedury reagowania na nielegalne treści oraz dodatkowe kompetencje właściwych organów.

Gawkowski utrzymuje, że rząd uwzględnił wcześniejsze postulaty Kancelarii Prezydenta, w tym dotyczące terminów wejścia przepisów w życie i szczególnego trybu reagowania na najpoważniejsze przestępstwa. Nawrocki ocenia natomiast, że przyjęte poprawki nie usunęły wszystkich zagrożeń dla praw obywatelskich.

Gawkowski zapowiada nową ustawę. Możliwe kary dla Polski

Minister cyfryzacji nie zamierza rezygnować z proponowanych rozwiązań. Zapowiedział, że po Nowym Roku, w styczniu 2027 roku, resort przedstawi kolejny projekt ustawy.

Wcześniej chce wystąpić do Pałacu Prezydenckiego o pisemne przedstawienie szczegółowych zastrzeżeń. Oczekuje wskazania konkretnych przepisów, które zdaniem Nawrockiego wymagają zmiany.

Gawkowski planuje również przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych środowisk. Zaproszenie do rozmów ma otrzymać także prezydent.

Wicepremier ostrzegł ponadto przed ryzykiem kar finansowych związanych z niepełnym wdrożeniem unijnych regulacji. Polska jest objęta postępowaniem dotyczącym wykonywania obowiązków wynikających z prawa UE, a przedłużający się spór może komplikować zakończenie tego procesu.

Szokujące oskarżenia o lobbing

Minister nie ograniczył się tylko do kwestii bezpieczeństwa dzieci. Wprost zasugerował, że prezydent może działać pod dyktando wielkich platform cyfrowych. Nazwał go wręcz osobą zachowującą się jak "lobbysta interesów wielkich platform".

– Karol Nawrocki zachowuje się jak lobbysta interesów wielkich platform. Nie zgodził się na ustawę o bezpieczeństwie w internecie, dzienniczek elektroniczny, ustawę o kryptowalutach – wyliczał minister.

Według niego prezydent szukał na siłę argumentów do weta, byle tylko utrzymać polityczny spór, który sprzyja radykalnie prawicowym, często patologicznym treściom w sieci.

Minister zapowiedział, że jeśli na Polskę zostaną nałożone unijne kary za brak wdrożenia przepisów, nie zawaha się wskazać winnego.

– Jeżeli kara przyjdzie, wyślę ją do Pałacu Prezydenckiego. Niech zapłaci. Mogą ją sobie potrącić z wynagrodzeń – stwierdził.

Nowa ustawa już w styczniu

Mimo prezydenckiego "nie", resort nie składa broni. Minister zapowiedział, że ma dość "zabawy w ciuciubabkę" i przystępuje do kontrataku. Już w styczniu, zaraz po Nowym Roku, zgłoszona zostanie nowa ustawa.

Minister chce postawić prezydenta pod ścianą. Resort poprosi, by głowa państwa na piśmie przedstawiła swoje argumenty i wskazała konkretne artykuły, które budzą zastrzeżenia. Równolegle ruszą szerokie konsultacje społeczne. Minister podkreślił, że walka z gigantami nie jest równa, ale Polska jako pierwsza w Europie odważyła się tak głośno mówić o nakładaniu kar na cyfrowe korporacje i wskazywać na ich szkodliwość społeczną.

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