Szef resortu cyfryzacji opublikował w piątek na platformie X wpis skierowany bezpośrednio do prezydenta RP. Polityk odwołuje się w nim nie tylko do konstytucyjnej roli głowy państwa, ale również do doświadczeń rodzicielskich. Przekonuje, że nowe przepisy uchronią miliony obywateli przed zagrożeniami w sieci.

Zwracam się dziś do Pana nie tylko jako do głowy państwa, w której rękach spoczywa decyzja o przyszłości prawa, które może chronić miliony Polek i Polaków. Zwracam się do Pana także jako do ojca, bo gdy rozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci w internecie, za nazwami ustaw, przepisami i politycznymi sporami kryje się doświadczenie, które każdy rodzic potrafi sobie wyobrazić

– pisze na X Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji.

Wicepremier przekonuje, że państwo nie może pozostać bezradne wobec przemocy w sieci. Zdaniem ministra cyfryzacji ochrona najmłodszych użytkowników internetu nie stoi w sprzeczności z wolnością słowa.

Bezpieczeństwo dzieci i wolność nie są wartościami, które musimy sobie przeciwstawiać. Przeciwnie, dziecko, które boi się przemocy, szantażu czy upokorzenia, nie jest naprawdę wolne

– pisze Krzysztof Gawkowski.

Dlaczego Gawkowski pisze do Nawrockiego właśnie teraz

Publiczne wezwanie pojawiło się 12 listopada 2026 roku, czyli w przeddzień upływu konstytucyjnego terminu na decyzję głowy państwa. Prezydent Karol Nawrocki ma czas dokładnie do 13 listopada 2026 roku na rozstrzygnięcie losów ustawy. Gawkowski w swoim wpisie wprost prosi o złożenie podpisu, aby termin nie przepadł.

Na końcu tej historii nie ma europejskiego rozporządzenia, politycznego sporu ani kompetencji kolejnej instytucji. Jest dziecko, które czeka na pomoc. Jest rodzic, który chce je ochronić. I jest państwo, które musi udowodnić, że potrafi stanąć po ich stronie. Panie Prezydencie, dzieci nie mogą czekać, aż dorośli zakończą swoje polityczne spory

– dodaje Gawkowski.

Napięcie wokół dokumentu wynika z wcześniejszych decyzji Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki ma już za sobą pierwszy spór z rządem w tej sprawie. W styczniu 2026 roku zawetował poprzednią wersję ustawy regulującej te kwestie.

Co zakłada ustawa o blokowaniu nielegalnych treści i wdrożeniu DSA

Dokument czekający na biurku prezydenta to drugie podejście rządu do wdrożenia w Polsce unijnego Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA). Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji oraz branżowy portal CyberDefence24, główne założenie przepisów to stworzenie szybkiej ścieżki do blokowania nielegalnych materiałów w internecie.

Chodzi przede wszystkim o treści przedstawiające wykorzystywanie seksualne małoletnich, ale także o mowę nienawiści, oszustwa internetowe (tzw. scamy) oraz dezinformację. Użyte we wpisie Gawkowskiego sformułowanie o prawie chroniącym „miliony Polek i Polaków” to ocena samego wicepremiera, który w wypowiedziach dla mediów precyzował, że regulacje mają zabezpieczyć miliony dzieci i nastolatków korzystających z sieci.

Na obawy dotyczące możliwej cenzury odpowiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W wypowiedzi z 12 listopada 2026 roku, przytaczanej przez lokalny serwis „Życie Częstochowy i powiatu”, wiceszef resortu zapewnił, że nakazy blokowania będą uderzać wyłącznie w czyny zabronione przez Kodeks karny, a nie w poglądy polityczne czy opinie. Standerski zaznaczył również, że w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia oraz intymności dzieci decyzje o usunięciu materiałów otrzymają rygor natychmiastowej wykonalności.

Co dalej z ustawą i jakie kary grożą Polsce

Stawka prezydenckiej decyzji wykracza poza krajowy spór polityczny. Polska pozostaje ostatnim państwem członkowskim Unii Europejskiej, które nie wdrożyło przepisów DSA do swojego porządku prawnego. Za dalszy brak implementacji unijnego prawa krajowi grożą wysokie kary finansowe, które może nałożyć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Do 13 listopada 2026 roku prezydent Karol Nawrocki musi wybrać jedno z trzech konstytucyjnych rozwiązań: podpisać ustawę, ponownie ją zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli głowa państwa złoży podpis pod dokumentem, nowe przepisy o blokowaniu nielegalnych treści wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ich oficjalnego ogłoszenia.