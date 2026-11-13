Polska pokonała Rosję w wyborach do Wspólnej Jednostki Kontrolnej ONZ, zdobywając miejsce w tym gremium w tajnym głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego.

Zwycięstwo to jest znaczące, ponieważ Rosja zasiadała w JIU nieprzerwanie przez 60 lat, a Polska wraca do tej instytucji po ponad 20 latach przerwy, wygrywając zaledwie jednym głosem.

Sukces został osiągnięty dzięki intensywnej i skoordynowanej kampanii dyplomatycznej, prowadzonej m.in. w ramach Unii Europejskiej, która aktywnie wspierała polską kandydaturę.

To była prawdziwa bitwa o wpływy. Podczas tajnego głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Polska pokonała Rosję w walce o miejsce we Wspólnej Jednostce Kontrolnej (Joint Inspection Unit - przyp. red.). Sukces jest tym większy, że Rosja była obecna w tym gremium nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat, wygrywając kolejne reelekcje.

- To jest duży sukces naszej bardzo ciężkiej kampanii, bo startowaliśmy na jedno miejsce. Naszym kontrkandydatem była Rosja, która zasiadała w tej instytucji ONZ nieprzerwanie od 60 lat i przez 60 lat wygrywała kolejne reelekcje. Konkurencja była bardzo ostra, wygraliśmy jednym głosem - wyjaśnił stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.

Ambasador dodał, że Polska po ponad 20 latach do tej instytucji wraca, a Rosja po 60 latach ją opuszcza.

Zakulisowa walka do ostatniej sekundy

Zwycięstwo nad Moskwą nie przyszło łatwo. Polska dyplomacja prowadziła intensywne działania, by przekonać do siebie inne państwa. Działania zabiegające o poparcie prowadzono aż do samego końca kampanii. W dniu głosowania zorganizowano nawet specjalne spotkanie na forum ONZ dla państw, a do ich przedstawicieli wysłano dziesiątki wiadomości z prośbą o głosy.

W starciu z rosyjską kandydaturą Polska nie była sama. Starania o wybór Polski były uzgadniane w ramach Unii Europejskiej, której państwa członkowskie wspólnie prowadziły zabiegi o poparcie polskiej kandydatury jako kandydatury całej Unii. Na początku kampanii mało co dawało nadzieję na sukces, gdyż powszechnie przypominano, że od kilkudziesięciu lat Rosja tego głosowania nigdy nie przegrała. Ostatecznie na Polskę oddało głos 95 państw, o jedno więcej niż na Rosję.

Rola Joint Inspection Unit

Czym zajmuje się instytucja, w której zasiądzie Polak? Joint Inspection Unit to jedyny niezależny zewnętrzny organ nadzorczy działający w całym systemie Narodów Zjednoczonych. Do jego zadań należy prowadzenie inspekcji, ewaluacji oraz dochodzeń, których celem jest zwiększanie skuteczności działania, zarządzania i koordynacji pomiędzy organizacjami systemu ONZ.

- Ma wgląd w całe funkcjonowanie organizacji. To naprawdę jest niezwykle ważna instytucja w systemie ONZ - zaznaczył ambasador Szczerski.

Polskim reprezentantem w tym organie zostanie Jakub Chmielewski. Jego mandat przypadnie na lata 2028–2032. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych ten wybór stanowi wyraz zaufania państw członkowskich do kompetencji polskiego eksperta oraz potwierdza zaangażowanie Polski na rzecz wzmacniania przejrzystości, rozliczalności i efektywności funkcjonowania ONZ. Zgromadzenie wskazało również Botswanę z Grupy Afrykańskiej oraz Japonię i Chiny z Grupy Azji i Pacyfiku jako państwa uprawnione do przedstawienia kandydatów do Joint Inspection Unit.

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