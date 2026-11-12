W poniedziałek przy jednym stole mają zasiąść przedstawiciele wszystkich sił politycznych. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zaproszenia do liderów ugrupowań zostaną rozesłane jeszcze dziś, w czwartek 12 listopada 2026 roku. To próba znalezienia wyjścia ze sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. - Zależy nam, żeby wszystkie siły polityczne spotkały przy jednym stole - powiedział.

W imieniu głowy państwa rozmowy poprowadzi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Choć Pałac deklaruje otwartość na dialog, droga Donalda Tuska na spotkanie nie będzie prosta.

Ultimatum dla premiera

Pałac Prezydencki stawia sprawę jasno: ewentualne spotkanie z premierem jest uzależnione od konkretnych ruchów rządu. Warunki są dwa i – jak podkreśla otoczenie prezydenta – wyjątkowo proste do spełnienia. Po pierwsze: policja musi zostać wycofana spod siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie: prezes i wiceprezes TK muszą mieć umożliwione wejście do budynku.

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– To są dwa bardzo proste do spełnienia warunki, by móc dalej kontynuować jakikolwiek dialog z panem premierem – powiedział Rafał Leśkiewicz. Pytany o to, czy do rozmów na szczycie mogłoby dojść w Wigilię (Tusk zaprosił Nawrockiego do swojego domu na ten właśnie dzień), rzecznik nie potwierdził terminu, ponownie wskazując na konieczność spełnienia prezydenckich żądań.

Widmo dwóch Trybunałów

Sytuacja jest napięta, bo Pałac Prezydencki bije na alarm w sprawie chaosu prawnego. Rzecznik głowy państwa otwarcie zakwestionował uprawnienia Anny Korwin-Piotrowskiej do pełnienia obowiązków prezesa TK. Istnieje realne ryzyko, że lada chwila w Polsce będą działać dwa ośrodki podające się za Trybunał Konstytucyjny. Taki scenariusz oznaczałby gigantyczny problem z uznawaniem orzeczeń. Właśnie dlatego prezydencka kancelaria nie wyklucza żadnego rozwiązania – włącznie z tzw. resetem konstytucyjnym, o którym wcześniej wspominał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przy okazji rzecznik prezydenta odniósł się do doniesień o planach utworzenia Gwardii Prezydenckiej. Na ten moment żadne wiążące decyzje w tej sprawie nie zapadły. Jak podkreślono, Karol Nawrocki wysoko ocenia pracę funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy obecnie dbają o jego bezpieczeństwo.

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