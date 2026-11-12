Marta Nawrocka utonęła w objęciach Kubusia! Ciężko się nie wzruszyć [WIDEO]

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-11-12 15:30

Takiej czułości przed kamerami dawno nie widzieliśmy. Marta Nawrocka podczas spotkania z najmłodszymi została kompletnie zaskoczona przez małego Kubusia. Chłopiec tak mocno przylgnął do pierwszej damy, że ta ewidentnie nie dała rady ukryć wzruszenia. Rozczulające wideo błyskawicznie stało się hitem internetu.

Uśmiechnięta pierwsza dama Marta Nawrocka w jasnoniebieskim żakiecie. O spotkaniu z dziećmi przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Marta Nawrocka od dawna znana jest z tego, że chętnie angażuje się w spotkania z dziećmi, ale to, co wydarzyło się podczas jednej z ostatnich oficjalnych wizyt, zaskoczyło wszystkich obecnych. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać niezwykle emocjonalną interakcję pierwszej damy z małym chłopcem.

Wszystko zaczęło się bardzo oficjalnie – mały Kubuś podszedł do żony prezydenta, by wręczyć jej własnoręcznie przygotowany obrazek. Jednak chwilę po przekazaniu prezentu protokół dyplomatyczny przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. Malec... po prostu rzucił się pierwszej damie na szyję i mocno ją uściskał.

Kubuś nie chciał jej wypuścić

Spontaniczny gest dziecka wywołał natychmiastową reakcję Marty Nawrockiej, która z szerokim uśmiechem odwzajemniała uścisk. Kubuś nie zamierzał jednak na tym poprzestać. Na nagraniu, które opublikował w mediach społecznościowych radny PiS z Gliwic, widać, że chłopiec ani myślał odchodzić. W pewnym momencie maluch wręcz wspiął się na kolana pierwszej damy, czule obejmując ją za szyję.

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Atmosfera stała się tak radosna, że Nawrocka zaczęła żartować z całej sytuacji. Gdy ktoś z otoczenia próbował nakłonić Kubusia, by już wstał, ta odpowiedziała z rozbrajającym uśmiechem: - Kubisia zabieram, przepraszam.

Nagranie wywołało prawdziwą lawinę pozytywnych komentarzy. Internauci nie kryli zachwytu nad postawą żony prezydenta, podkreślając, że dzieci mają naturalny dar wyczuwania dobrych ludzi. "Po prostu wspaniała jest nasza Pierwsza Dama", "Cudowna Pierwsza Dama dzieci to czują", "Tyle miłości" – to tylko niektóre z wpisów, jakie pojawiły się pod filmem dokumentującym to wyjątkowe spotkanie.

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