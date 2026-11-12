Marta Nawrocka od dawna znana jest z tego, że chętnie angażuje się w spotkania z dziećmi, ale to, co wydarzyło się podczas jednej z ostatnich oficjalnych wizyt, zaskoczyło wszystkich obecnych. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać niezwykle emocjonalną interakcję pierwszej damy z małym chłopcem.

Wszystko zaczęło się bardzo oficjalnie – mały Kubuś podszedł do żony prezydenta, by wręczyć jej własnoręcznie przygotowany obrazek. Jednak chwilę po przekazaniu prezentu protokół dyplomatyczny przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. Malec... po prostu rzucił się pierwszej damie na szyję i mocno ją uściskał.

Kubuś nie chciał jej wypuścić

Spontaniczny gest dziecka wywołał natychmiastową reakcję Marty Nawrockiej, która z szerokim uśmiechem odwzajemniała uścisk. Kubuś nie zamierzał jednak na tym poprzestać. Na nagraniu, które opublikował w mediach społecznościowych radny PiS z Gliwic, widać, że chłopiec ani myślał odchodzić. W pewnym momencie maluch wręcz wspiął się na kolana pierwszej damy, czule obejmując ją za szyję.

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Atmosfera stała się tak radosna, że Nawrocka zaczęła żartować z całej sytuacji. Gdy ktoś z otoczenia próbował nakłonić Kubusia, by już wstał, ta odpowiedziała z rozbrajającym uśmiechem: - Kubisia zabieram, przepraszam.

Nagranie wywołało prawdziwą lawinę pozytywnych komentarzy. Internauci nie kryli zachwytu nad postawą żony prezydenta, podkreślając, że dzieci mają naturalny dar wyczuwania dobrych ludzi. "Po prostu wspaniała jest nasza Pierwsza Dama", "Cudowna Pierwsza Dama dzieci to czują", "Tyle miłości" – to tylko niektóre z wpisów, jakie pojawiły się pod filmem dokumentującym to wyjątkowe spotkanie.

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