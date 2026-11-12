Minister Kierwiński: Doposażamy policję w broń długą. Po to było SAFE

"Super Express": - Wielu obawiało się powtórki z poprzednich lat, ale tym razem, podczas Marszu Narodowców, obyło się bez poważniejszych incydentów?

Marcin Kierwiński: - Cieszę się z tego, że to była spokojna demonstracja, że nie zdarzyły się żadne ekscesy. To pokazuje, że niechlubne lata, podczas których dochodziło do konfliktów z policją i niszczenia mienia publicznego może mamy już za sobą. Dziękuję wszystkim, którzy stali na straży bezpieczeństwa, ale także tym, którzy maszerowali, bo mimo różnic politycznych, potrafili je oddzielić od zachowań, które mogłyby nam wszystkim szkodzić.

- To kolejna okazja dla wspólnej inicjatywy prawicowych ugrupowań, bo był tam i Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński i Krzysztof Bosak ze Sławomirem Mentzenem. Zjednoczeni są dla was groźniejsi?

- Wszyscy starali się po prostu przykleić do miejsca, gdzie było bardzo dużo ludzi, ale oni nie są zjednoczeni. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego Kaczyński z Morawieckim nawet nie podali sobie ręki, podziały między nimi są naprawdę bardzo głębokie. Ponieważ jednak przez lata PiS był zlepkiem pokłóconych, ale trwających ze sobą w imię własnej bezkarności ludzi, jestem w stanie sobie wyobrazić, że będą w stanie odłożyć na bok wszelkie niechęci.

- Ostatni przykład to stosunek Jarosława Kaczyńskiego do Grzegorza Brauna. Jeszcze jakiś czas temu mówił, że pod żadnym pozorem nie ma mowy o współpracy z Braunem, teraz wspólne zdjęcia i deklaracje o wspólnej liście, która odsunie od władzy Donalda Tuska.

- To że Braun jest naturalnym koalicjantem Kaczyńskiego ani trochę mnie nie zaskakuje. Mówiliśmy o tym od miesięcy, a retoryka Kaczyńskiego pt. „nigdy z Braunem” właśnie legła w gruzach. Jedno może mówić, a drugie będzie robił. O tym będą przyszłoroczne wybory: czy Braun i jego ludzie, wprost orientujący się w kierunku wschodnim, będą mieli coś do powiedzenia…

- …nie „orientujący się”, tylko wprost prorosyjscy.

- Tak, a mówiąc „orientujący się” mam na myśli szukający przyszłości Polski na Wschodzie. A każdy normalny Polak szuka przyszłości swojego kraju na Zachodzie. O tym będą te wybory: czy to będzie Wschód czy Zachód.

Jak policja poradziła sobie podczas zamachu w Krakowie? Polacy wydali werdykt

- W jakim celu, poza politycznym teatrum, premier Tusk zaprosił Karola Nawrockiego do przełamania się opłatkiem? Przecież było oczywiste, że prezydent taką propozycję odrzuci.

- To że prezydent powinien rozmawiać z premierem, niezależnie od tego ile ich dzieli, jest chyba naturalne i poza sporem. Panowie się na coś umówili. Podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego umówili się na to, że się spotkają. Mijają niemal dwa tygodnie i chęci ze strony pana prezydenta brak.

- Złamał dane słowo? Dobrze rozumiem?

- Umawiali się dość luźno, ale do takiego spotkania miało dojść. Podczas przemówienia z okazji obchodów Dnia Niepodległości, pomijając ataki i polityczną małostkowość prezydenta, podkreślił jak to wiele się udaje, kiedy jesteśmy razem w kwestiach bezpieczeństwa. No więc to wszystko jest ze sobą jakoś kompletnie niespójne. Z jednej strony mówi o jedności, a z drugiej robi wszystko, żeby jej nie było.

- Czyli to zaproszenie od premiera miało być pewną formą nacisku na prezydenta?

- Pewną formą przywrócenia normalności. Bo normalną rzeczą jest to, że premier polskiego rządu rozmawia z prezydentem.

- Dzisiaj niestety nie jest normalną.

- Nie jest, ale powinno. Dziś niestety mamy sytuację nienormalną, bo jedyne, czym się zajmuje prezydent, to wetowanie rządowych ustaw, sypanie rządowi piachu w tryby i szukanie konfliktu z rządem. To jest po prostu niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju.

- Szef gabinetu prezydenta skrytykował to zaproszenie stwierdził, że premier gra, oraz że „mógł zostać w Warszawie”.

- To pan prezydent udaje prezydenta wszystkich Polaków, mimo że jest prezydentem PiS-u. 11 listopada pan premier był w Szczecinie, tam też jest Polska, tam też są Polacy, ważne dla nich interesy… co to w ogóle jest za jakieś szukanie podziałów na siłę? Jedyną osobą, która w środę zachowała się, delikatnie mówiąc, dziwnie jest pan prezydent.

- Dziwnie?

- Zamiast w Dzień Niepodległości starać się budować narodową wspólnotę, nagle zaatakował pana ministra Domańskiego. Nie wiadomo dlaczego, bo z mojej perspektywy minister Domański to człowiek, który walczy o pieniądze dla polskich policjantów, Strażników Granicznych, dla naszych bohaterów. Walczy o pieniądze, które im zabrał prezydent Nawrocki wetując program SAFE. (…) Stan polskiej gospodarki jest taki, że pozwala realizować największe w historii programy społeczne i największe wzmocnienie polskiego wojska i służb mundurowych. To jest prawda o tym budżecie. Jeśli prezydent Nawrocki jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, to powinien doceniać wysiłki Andrzeja Domańskiego aby na wojsko szło jak najwięcej pieniędzy. A jeśli tego nie robi, to dlatego, że ma polityczny cel. Cel zlokalizowany w okolicach Nowogrodzkiej. I to jest gigantyczny problem.

- Jesteśmy niemal tydzień od tragicznych wydarzeń w Krakowie. Pod adresem policji padło z ust polityków prawicy i ich medialnych przybudówek wiele gorzkich słów, np. że „bronili Trybunału” i dlatego ich zabrakło na krakowskim rynku.

- Radiowęzeł PiS-u zachowuje się w tej sprawie obrzydliwie, pukają w dno od spodu. To jest tak uderzające w polskich funkcjonariuszy, w naszych bohaterów, że w ogóle się dziwię, że ktokolwiek mógł wymyślić taką narrację. W tej sprawie wszystko jest jasne i oczywiste: policja heroicznie unieszkodliwiła zamachowca w trzy minuty. Zadziałali perfekcyjnie i należy im się wyłącznie szacunek.

- Jakieś wnioski po tych zdarzeniach? Mam namyśli kwestie szkoleń czy wyposażenia policjantów?

- Jeśli chodzi o kwestię wyposażenia, to systematycznie dozbrajamy naszą policję także w broń długą. Proszę sobie przypomnieć dyskusję o SAFE – środki miały być wykorzystane właśnie na m.in. uzbrojenie polskich policjantów, na broń długą, na lepsze kamizelki kuloodporne. Przecież właśnie na to potrzebowaliśmy tych pieniędzy, ale pan prezydent Nawrocki je zablokował. My to teraz kupujemy z programu modernizacji służb podległych MSWiA, ale dodatkowe pieniądze by się przydały. Cieszę się więc, że ta cała epopeja z SAFE, mimo obstrukcji i sabotażu ze strony prezydenta, się kończy. Polscy policjanci będą mieć te pieniądze także dla własnego bezpieczeństwa.

Rozmawiała Kamila Biedrzycka

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