Gawkowski z „czarną księgą” pod Pałacem Prezydenckim. Padło żądanie pod adresem Nawrockiego

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podjął zdecydowane kroki, aby przełamać impas w komunikacji z Pałacem Prezydenckim i doprowadzić do podpisania ustawy mającej uregulować działalność gigantów internetowych i chronić najmłodszych użytkowników sieci.

Przedstawiona "czarna księga" ujawnia wstrząsające statystyki, m.in. 39% nastolatków doświadczyło agresji w sieci, a 45% cyberagresji o charakterze seksualnym, co podkreśla pilną potrzebę wprowadzenia nowych regulacji.

Wicepremier Gawkowski wyraził frustrację brakiem dialogu i zaapelował bezpośrednio do Prezydenta o podpisanie ustawy, określając to jako "żądanie bezpieczeństwa dla obywateli" i dając mu czas na decyzję do następnego dnia.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, w towarzystwie wiceministra Dariusza Standerskiego, uderzył prosto pod drzwi głowy państwa. Powód jest poważny: losy ustawy, która ma ukrócić samowolkę gigantów internetowych i chronić najmłodszych Polaków. Gawkowski nie gryzł się w język, opisując trwającą od miesięcy niemoc w kontaktach z Pałacem Prezydenckim.

- Ta przepychanka: my się wpraszamy, pan prezydent nie znajduje czasu, trwała i trwa nadal. Dlatego czas ją przerwać - oświadczył stanowczo wicepremier.

Jak dodał, resort już od 2025 roku bezskutecznie zabiegał o merytoryczne uwagi i spotkanie w sprawie nowych przepisów.

Przerażające dane o losie dzieci

Kluczowym punktem wystąpienia była prezentacja „czarnej księgi”. To dokument gromadzący wstrząsające dane o zagrożeniach, z jakimi mierzą się polscy uczniowie. Statystyki, które przytoczył minister, budzą grozę: aż 39 proc. nastolatków doświadczyło agresji w sieci, a 45 proc. dzieci i młodzieży zetknęło się z cyberagresją o charakterze seksualnym.

Co dziesiąty nastolatek miał być szantażowany, m.in. przy użyciu intymnych zdjęć. Gawkowski podkreślił, że państwo nie może stać z boku, gdy przyszłość milionów dzieciaków jest niszczona przez brak narzędzi do dyscyplinowania platform cyfrowych.

Koniec z patostreamami i bezkarnością

Nowe przepisy mają dać państwu realną władzę w walce z patostreamami nakłaniającymi do samobójstw, groźbami śmierci oraz zalewem dezinformacji i oszustw. Minister cyfryzacji wprost zarzucił wielkim korporacjom internetowym, że zarabiają pieniądze na rozpowszechnianiu nielegalnych treści.

- Czy chcemy, żeby dalej w internecie mogły pojawiać się patostreamy? Ustawa o bezpieczeństwie w internecie jest o tym, czy chcemy, żeby ktoś mógł komuś w internecie grozić śmiercią - pytał retorycznie Gawkowski.

Zaznaczył przy tym, że podobne standardy działają już niemal w całej Unii Europejskiej, a Polska nie może być cyfrowym skansenem, w którym hejt i nienawiść pozostają bezkarne.

Ostatnia szansa dla prezydenta

Na zakończenie wicepremier skierował twarde słowa bezpośrednio do Karola Nawrockiego. Przekazując „czarną księgę”, postawił sprawę jasno: to nie jest prośba, to żądanie bezpieczeństwa dla obywateli.

- Panie prezydencie, przekazujemy tę czarną księgę ofiar platform cyfrowych w internecie na pańskie ręce. Chcemy podpisu pod ustawą o bezpiecznym internecie - mówił Gawkowski.

Według ministra tylko podpis głowy państwa pozwoli skutecznie walczyć z nielegalnymi treściami i nienawiścią, która zalewa polską sieć. Czas na decyzję prezydent ma tylko do jutra.

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