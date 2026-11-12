Po ataku w Krakowie pytania o wyposażenie policji. Ekspert: potrzebne są szkolenia i bezpieczny przewóz broni

Ekspert mówił o potrzebie częstszych szkoleń oraz zakupu kamizelek kuloodpornych i kamer nasobnych

Broń długa w radiowozach wymagałaby kosztownych systemów jej bezpiecznego przewożenia i przechowywania

Śledczy wciąż ustalają motywację sprawcy, a ekspert nie chciał przesądzać o jego stanie psychicznym

Sokołowski sprzeciwił się dalszemu ułatwianiu osobom prywatnym dostępu do broni palnej

Co wiadomo o ataku w Krakowie

Do ataku doszło na początku listopada w rejonie Rynku Głównego w Krakowie. Według doniesień medialnych 24-letni sprawca strzelał z samochodu, zabił kilka osób i ranił kilkanaście. Został obezwładniony i trafił do szpitala. W trakcie działań rannych zostało także kilku policjantów.

Prokuratura Krajowa uznała zdarzenie za przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Śledztwo ma wyjaśnić motywację napastnika oraz okoliczności pościgu, wymiany ognia i reakcji służb. Media informowały o możliwych skrajnych poglądach sprawcy i śladach, które mogą wskazywać na planowanie kolejnych działań. Informacje te wymagają jednak potwierdzenia w toku postępowania.

Policja potrzebuje częstszych szkoleń i lepszego sprzętu

W „Ósmej Rundzie” Mariusz Sokołowski przekonywał, że tragedia powinna skłonić do poważnej rozmowy o finansowaniu i przygotowaniu policji. Wśród najważniejszych potrzeb wymienił częstsze ćwiczenia, kamizelki kuloodporne i kamery nasobne. Zwrócił uwagę, że w formacji liczącej ponad 130 tys. funkcjonariuszy nawet wyposażenie, które w przeliczeniu na sztukę nie jest drogie, oznacza duży wydatek dla budżetu.

Obawia się jednak, że po krakowskim ataku polityczne zapowiedzi nie przełożą się na trwałe decyzje. Jego zdaniem sprawność policji zależy nie tylko od liczby funkcjonariuszy, ale też od regularnych szkoleń i dostępu do sprzętu ochronnego.

Czy broń długa powinna być w radiowozach?

Policja już dysponuje bronią długą. Zwykle jest ona przechowywana w jednostkach i wydawana funkcjonariuszom, gdy wymaga tego sytuacja. Może się przydać między innymi przy ochronie szczególnie zagrożonych obiektów, ale nie sprawdza się jako stałe wyposażenie policjanta podczas codziennych interwencji, także tych wymagających użycia siły fizycznej.

Wyposażenie części radiowozów w broń długą wymagałoby specjalnych kaset i zabezpieczeń, które uniemożliwią dostęp osobom nieuprawnionym. Policjant nie może przecież zostawić niezabezpieczonej broni w radiowozie, gdy idzie na interwencję domową. W przypadku ataku w Krakowie pierwszy patrol jechał bezpośrednio za napastnikiem, więc funkcjonariusze mogli nie mieć czasu, by sięgnąć po broń z bagażnika.

Treści w sieci i dostęp do broni

Sokołowski powstrzymał się od oceny stanu psychicznego sprawcy, ponieważ nie znał jego aktywności w internecie, zainteresowań ani kontaktów. Zaznaczył, że w podobnych sprawach przyczyny mogą być różne, od zaburzeń psychicznych po silną radykalizację ideologiczną. Jego zdaniem dostęp do materiałów opisujących wcześniejsze ataki może ułatwiać przygotowanie przestępstwa.

Za monitorowanie zagrożeń w sieci powinny odpowiadać, zależnie od ich charakteru, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ważniejsza jest jednak, jego zdaniem, odpowiedzialność administratorów platform, którzy powinni skuteczniej blokować lub usuwać treści szkodliwe dla młodych odbiorców.

Sprzeciwił się też dalszemu zwiększaniu liczby broni w rękach prywatnych. Postulował ponowne przeanalizowanie zasad dostępu do broni sportowej i kolekcjonerskiej. Opowiedział się również za tym, by broń sportowa była przechowywana w odpowiednio zabezpieczonych klubach, a nie w domach.

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