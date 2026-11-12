Spór o Trybunał Konstytucyjny. Robert Winnicki chce ponownego wyboru sędziów

Spór dotyczy obsady Trybunału, tego, kto kieruje jego pracami, oraz publikacji orzeczeń

Robert Winnicki ocenił, że Donald Tusk ma polityczną przewagę w konflikcie

Robert Winnicki proponuje ponowny wybór wszystkich sędziów TK w porozumieniu z opozycją

Zdaniem Winnickiego o resecie Trybunału może przesądzić dopiero wynik wyborów

O co toczy się spór o Trybunał Konstytucyjny?

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego nasilił się po wyborach parlamentarnych w 2026 r. Sejm w marcu wybrał nowych sędziów, jednak część z nich nie została zaprzysiężona przez prezydenta Karola Nawrockiego. W efekcie pojawił się spór o to, kto może kierować pracami Trybunału oraz które jego rozstrzygnięcia powinny być uznawane za wiążące.

W październiku i listopadzie rząd zapowiedział publikację uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w sprawie zmiany regulaminu Trybunału. Sędzia Anna Korwin‑Piotrowska, powołując się na najdłuższy staż w Trybunale, ogłosiła, że kieruje jego pracami, i zwołała Zgromadzenie Ogólne. Prezydent oraz część sędziów uznali te działania za próbę siłowego przejęcia instytucji.

Premier i prezydent inaczej oceniają spór

Donald Tusk ogłosił wznowienie publikacji orzeczeń TK i nazwał to początkiem nowej ery po latach sporu o tę instytucję. Podkreślał przy tym, że Trybunał został jego zdaniem prawidłowo obsadzony. Karol Nawrocki mówił z kolei, że Trybunał powinien być wolny zarówno od presji służb, jak i od wpływu polityków.

Winnicki ocenił, że Donald Tusk wyszedł z tego konfliktu politycznie wzmocniony. Wskazywał, że premier ma do dyspozycji aparat państwa, w tym policję, służby i Straż Marszałkowską. Podkreślał też, że działania obozu rządzącego naruszają, jego zdaniem, zasady państwa prawa.

Reset Trybunału? Winnicki proponuje nowy wybór sędziów

Zdaniem Winnickiego wyjściem z kryzysu byłby pełny reset Trybunału, czyli ponowny wybór wszystkich sędziów. Taka decyzja wymagałaby większości, której nie dałoby się uzyskać bez poparcia klubów opozycyjnych. Kluczowe byłoby polityczne porozumienie, a nie szczegóły procedury.

W debacie publicznej pojawiają się różne pomysły na rozwiązanie sporu, od porozumienia w sprawie obsady TK po zmianę Konstytucji. Każdy wymagałby jednak szerokiego porozumienia politycznego albo wyniku wyborów, który pozwoliłby je zawrzeć. Spór wpływa na publikację orzeczeń, działanie instytucji państwa i relacje między najważniejszymi ośrodkami władzy.

Konfederacja próbuje wyjść poza spór PiS i KO

Winnicki przekonywał, że Konfederacja chce dotrzeć do wyborców, którzy nie chcą ani Trybunału kojarzonego, jego zdaniem, z Bogdanem Święczkowskim, ani Trybunału kojarzonego z Anną Korwin‑Piotrowską. Oceniał, że ugrupowanie może liczyć na duże poparcie wśród zwolenników resetu.

Winnicki nie spodziewa się jednak porozumienia przed wyborami. Jego zdaniem o zmianie może przesądzić wyłącznie ich wynik. Odnosząc się do zapowiedzi jednej listy prawicy składanych przez Jarosława Kaczyńskiego, ocenił, że Konfederacja nie chce podporządkować się PiS i próbuje przedstawiać się jako formacja stojąca poza sporem PiS z KO.

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