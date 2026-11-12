Premier Donald Tusk publicznie zaproponował przedświąteczne spotkanie w Sopocie, mające na celu złagodzenie napięć politycznych i "podzielenie się opłatkiem".

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, skrytykował gest premiera, uznając go za "pozorne wyciągnięcie dłoni" pozbawione szczerości i mające wyłącznie polityczny charakter.

Kancelaria Prezydenta uzależnia ewentualne spotkanie od spełnienia przez rząd konkretnych warunków dotyczących Trybunału Konstytucyjnego: wycofania policji z terenu TK oraz umożliwienia wejścia do budynku sędziom uznawanym przez prezydenta za legalnych.

Podczas uroczystości chrztu promu M/F "Bursztyn" w Szczecinie Donald Tusk postanowił wykonać publiczny gest. Premier zaproponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia w swoich progach w Sopocie.

- Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią - apelował szef rządu, dodając, że politycy powinni porozmawiać "jak Polak z Polakiem".

Deklaracja premiera to pokłosie niedawnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tusk już wtedy miał sugerować rozmowę w cztery oczy, która mogłaby stać się krokiem do trwałego obniżenia temperatury politycznego sporu w Polsce.

Pałac Prezydencki odpowiada

Atmosfera świątecznego pojednania szybko jednak prysła pod wpływem komentarzy z otoczenia głowy państwa. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nie gryzł się w język i wprost ocenił intencje premiera.

- Pan premier znany jest z tego typu aktywności i prób takiego pozornego wyciągania dłoni. Oczywiście nie ma w tym absolutnie żadnej szczerości. To był gest wyłącznie o charakterze politycznym - stwierdził Leśkiewicz.

Według rzecznika zaproszenie to "kolejna próba" wciągnięcia prezydenta w polityczną grę szefa rządu. Padły też mocne słowa o braku woli zasiadania do jednego stołu z kimś, kto w ocenie Pałacu łamie Konstytucję.

Twarde żądania na stole

Mimo ostrej retoryki Karol Nawrocki nie zamyka całkowicie drzwi do rozmów. Postawiono jednak zaporowe warunki. Jak ujawnił Rafał Leśkiewicz, ewentualne spotkanie z Donaldem Tuskiem jest uzależnione od konkretnych decyzji rządu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Pałac Prezydencki domaga się dwóch rzeczy: wycofania kordonów policji z terenu Trybunału oraz umożliwienia wejścia do budynku sędziom, których prezydent uznaje za legalnie wybranych. Takie samo stanowisko miał przekazać stronie rządowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Bez spełnienia tych postulatów o wspólnej Wigilii w Sopocie raczej nie ma mowy.

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