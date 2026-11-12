Podczas uroczystości rocznicowych na placu Piłsudskiego, Karol Nawrocki wygłosił przemówienie, które przekształciło obchody w arenę politycznej walki, atakując obóz rządzący, w tym ministra finansów Andrzeja Domańskiego, i krytykując "fatalną sytuację polskich finansów publicznych".

Wystąpienie Nawrockiego spotkało się z natychmiastową i ostrą krytyką ze strony polityków koalicji rządzącej oraz dziennikarzy którzy zarzucili mu "partyjniactwo" i nieodpowiedni ton jak na rangę święta narodowego.

Agresywny ton przemówienia Nawrockiego, pomimo wcześniejszych prób nawiązania dialogu, uwypuklił pogłębiające się podziały polityczne i brak dążenia do porozumienia w dniu święta narodowego.

To miało być wspólne świętowanie radosnej rocznicy, ale uroczystości na placu Piłsudskiego szybko zamieniły się w arenę politycznej walki. Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu nie gryzł się w język. Choć dzień 11 listopada tradycyjnie kojarzy się z szukaniem porozumienia, prezydent zdecydował się na otwarte uderzenie w obóz rządzący, wywołując tym samym gigantyczne kontrowersje.

Osobista wycieczka i atak na ministra

Najwięcej emocji wzbudził fragment przemówienia, w którym Nawrocki nawiązał do sytuacji finansowej Polski. Gratulując awansów funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej, wtrącił wątek osobisty - wspomniał, że w tej formacji służyła jego żona. Chwilę później przeszedł jednak do ostrej ofensywy pod adresem ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

Prezydent stwierdził wprost, że ciężka praca funkcjonariuszy KAS "nie ma nic wspólnego" z "fatalną sytuacją polskich finansów publicznych". To stwierdzenie natychmiast podniosło ciśnienie politykom koalicji rządzącej.

"Partyjniactwo ponad rację stanu"

W sieci natychmiast zawrzało. Komentatorzy i politycy nie kryją oburzenia stylem i treścią prezydenckiego wystąpienia. Dziennikarz TVN24 Patryk Michalski ocenił wprost, że słowa Nawrockiego były niegodne rangi święta narodowego.

- Karol Nawrocki wygłasza przemówienia na partyjne pikniki nawet w dniu, który wymaga wzniesienia się ponad. Partyjniactwo ponad rację stanu - ocenił Michalski, dodając, że było to jedno z najgorszych prezydenckich wystąpień ostatnich lat.

W podobnym tonie wypowiedział się Ryszard Petru, punktując, że prezydent nie potrafił odróżnić święta od partyjnej konwencji. Z kolei poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela przypomniał prezydentowi jego własne decyzje.

- Człowiek, który zawetował blisko 50 ustaw, w tym zwiększających dochody budżetu państwa, powinien w sprawach gospodarczych milczeć. Zero klasy i taktu! - skwitował polityk.

Ostra riposta z MSWiA

Głos w sprawie zabrał również szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister postanowił przypomnieć Nawrockiemu fakty dotyczące finansowania służb mundurowych. Zwrócił uwagę, że to właśnie minister Domański, którego prezydent zaatakował, zabiega o środki z programu SAFE na ochronę policjantów i strażników granicznych.

- Pieniądze, które Pan funkcjonariuszom po prostu zabrał - wygarnął prezydentowi Kierwiński.

Komentatorzy zwracają również uwagę na ogromny kontrast między agresywnym tonem przemówienia a postawą premiera. Donald Tusk miał wcześniej zaprosić Karola Nawrockiego do swojego domu na wspólny, rodzinny obiad, proponując dialog w spokojnej atmosferze. Zamiast zgody, w ocenie psychologa Michała Chmielewskiego prezydenta "lekko poniosła atmosfera" i zaczął on porównywać dzisiejszą sytuację do konfliktów z królami, posługując się językiem podziałów.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na Marszu Niepodległości:

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