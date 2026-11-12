Tak Morawiecki chce odsunąć Tuska od władzy. Trzy etapy i po sprawie?

Morawiecki odpowiada politykom PiS. „Lekko by się przestraszył”

W porannej rozmowie RMF FM Mateusz Morawiecki został zapytany o krytykę, z jaką spotyka się jego propozycja resetu konstytucyjnego. Prowadzący przywołał wypowiedź posła PiS Michała Wójcika, który określił byłego premiera i Sławomira Mentzena mianem „reseciarzy”, zarzucając im gotowość do rozmów z politykami obecnej koalicji rządzącej. Morawiecki zwrócił uwagę, że podobne stanowisko w sprawie konieczności resetu konstytucyjnego prezentuje również prezydent Karol Nawrocki. – No ciekawe czy ów poseł dodałby do tego również pana prezydenta. Myśli pan, żeby nie dodał? – pytał były premier.

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Kiedy prowadzący zasugerował, że polityk PiS prawdopodobnie nie zdecydowałby się na podobną krytykę głowy państwa, Morawiecki odpowiedział: – No myślę żeby się lekko przestraszył bo oni są podszyci strachem.

Reset konstytucyjny konieczny? Morawiecki wskazuje na Nawrockiego

Były premier podkreślał, że Karol Nawrocki już wcześniej opowiedział się za koniecznością przeprowadzenia resetu konstytucyjnego. Jego zdaniem obecne stanowisko prezydenta nie powinno więc być dla nikogo zaskoczeniem. – Panie redaktorze pan prezydent już przecież trzy tygodnie temu jeśli dobrze pamiętam powiedział że trzeba doprowadzić do resetu konstytucyjnego – przypomniał Morawiecki na antenie RMF FM.

Były szef rządu przekonywał, że bez gruntownych zmian nie uda się rozwiązać kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę odbudowania autorytetu tej instytucji. – Cieszę się że coraz więcej sił politycznych właśnie w ten sposób działa. Panie redaktorze to jest domino które może kolejne klocki popchnąć i przewrócić, musi być reset konstytucyjny żeby jak powiedział prezydent przywrócić powagę, przywrócić wiarygodność tej instytucji która została całkowicie pogrzebana po tym co się stało obecnie pod trybunałem – mówił.

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Morawiecki nie ukrywał zadowolenia z tego, że prezydent podziela jego pogląd na sposób rozwiązania sporu. – Bardzo się cieszę że prezydent naprawdę jest zwolennikiem resetu konstytucyjnego– stwierdził, zanim przerwał mu prowadzący.

Morawiecki przedstawia plan. Najpierw odsunięcie Tuska, później reset

W rozmowie z RMF FM były premier przedstawił również swój plan polityczny, który miałby doprowadzić do rozwiązania obecnego kryzysu instytucjonalnego. Pierwszym krokiem miałoby być konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Morawiecki przypomniał, że jego środowisko zaproponowało kandydaturę Marka Jurka na nowego premiera. Zastrzegł jednak, że nie jest ona ostateczna i możliwe byłoby uzgodnienie innego kandydata.

– Prezydent jest konsekwentny w tym a ja pokazuję nasz plan, najpierw konstruktywne wotum nieufności, zgłosiliśmy Marka Jurka jako naszego tutaj kandydata ale ani kandydat się nie upiera ani my jeżeli będzie wypracowany inny kandydat, to razem z PSL-em razem z Polską 2050 jesteśmy do tego ale bez PiS-u i bez Koalicji Obywatelskiej się tego nie da zrobić – wyjaśniał.

Drugim elementem planu miałoby być powołanie komisji śledczej, która wyjaśniłaby wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Dopiero trzecim etapem byłby pełny reset konstytucyjny. Morawiecki przekonywał, że rozwiązanie to mogłoby uzyskać poparcie różnych środowisk politycznych. Jednocześnie przyznał, że bez współpracy największych ugrupowań realizacja takiego scenariusza nie będzie możliwa.

Czy PiS poprze pomysł Morawieckiego?

W rozmowie pojawiła się również kwestia stanowiska Prawa i Sprawiedliwości. Prowadzący zasugerował, że PiS może akceptować samą ideę resetu konstytucyjnego, ale niekoniecznie pomysł zmiany premiera w drodze konstruktywnego wotum nieufności.

Morawiecki wyraził jednak nadzieję, że jego dawni współpracownicy ostatecznie poprą proponowane rozwiązania. – Ale Koalicja Obywatelska zakładam że tutaj będzie najbardziej rozrywała szaty, trudno mi sobie wyobrazić żeby PiS nie zgodził się na wymianę Tuska, wiem że jest im teraz jakoś nieswojo, że zaproponowaliśmy tą kandydaturę, ale i tak liczę na to że się przyłączą – mówił były premier.

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