Marsz Niepodległości zaskoczył spokojnym przebiegiem. Były rzecznik policji: Organizatorzy nauczyli się

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-11-12 9:44

59 osób zatrzymanych i około 80 przypadków związanych z zakazaną pirotechniką – takie dane po tegorocznym Marszu Niepodległości przedstawiła Komenda Stołeczna Policji. Mimo ogromnej liczby uczestników manifestacja przebiegła znacznie spokojniej niż przed laty. Co się zmieniło? Dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji i ekspert ds. bezpieczeństwa, w „Ósmej rundzie” zwrócił uwagę przede wszystkim na dojrzałość organizatorów, większą świadomość uczestników oraz lepszą współpracę ze służbami. Wskazał również na rolę polityki, która w przeszłości wpływała na atmosferę podczas marszów.

Dziennikarz Mateusz Chłystun i dr Mariusz Sokołowski podczas rozmowy online. O Marszu Niepodległości czytaj na SE Polityka.
Autor: Super Ring/ Youtube

Marsz Niepodległości spokojniejszy niż przed laty. Sokołowski ocenia organizatorów

Tegoroczny Marsz Niepodległości, który odbył się 11 listopada w Warszawie, zgromadził tłumy uczestników. Choć przed wydarzeniem pojawiały się obawy związane z napiętą sytuacją polityczną, nie doszło do powtórki gwałtownych wydarzeń znanych z poprzednich lat. W rozmowie z Mateuszem Chłystunem w „Ósmej rundzie” dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji, został zapytany o dane przedstawione przez stołeczną policję. Chodziło o 59 zatrzymanych osób oraz około 80 przypadków związanych z zakazaną pirotechniką.

Ekspert ocenił, że w odniesieniu do skali wydarzenia liczby te nie są duże. Zwrócił jednak uwagę przede wszystkim na zmianę postawy osób odpowiedzialnych za organizację manifestacji. – Te marsze przede wszystkim, te kolejne marsze, bo poprzednie lata spowodowały, że mamy do czynienia z organizatorem i uczestnikami bardziej świadomymi tego, co tam się dzieje. Czyli uczestnikami i w szczególności organizatorami, którzy wiedzą, na czym polegają jego obowiązki i znają także konsekwencje związane z potencjalnym łamaniem potencjalnym łamaniem prawa – mówił Sokołowski.

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Jego zdaniem organizatorzy wyciągnęli wnioski z doświadczeń poprzednich lat i nauczyli się odpowiednio reagować na potencjalne zagrożenia. – I myślę, że organizatorzy w dużej mierze nauczyli się tego, w jaki sposób prowadzić takie zabezpieczenie. Nauczyli się współdziałać z policją, ze służbami miejskimi i dzisiaj mamy tego efekt, że można manifestować w spokoju – podkreślił w „Ósmej rundzie”.

Polityka podgrzewała atmosferę? Ekspert wskazuje na ważną zmianę

Mariusz Sokołowski zwrócił uwagę, że spokojniejszy przebieg Marszu Niepodległości jest również efektem wieloletniego budowania relacji między organizatorami a policją. Jak zaznaczył, obie strony musiały nauczyć się współpracy, a wcześniejsze rozmowy i wzajemne ustępstwa pozwoliły ograniczyć napięcia. – Ja podejrzewam, że i policja i organizator uczyli się siebie nawzajem przez te kolejne lata, że ten dialog, który był rozpoczynany z roku na rok coraz wcześniej, to przekonywanie do pewnych ustępstw dotyczących z jednej strony działań policji, z drugiej strony stosowania się do prawa przez organizatorów, to wszystko skutkowało tym, że emocje osłabły, a ponadto to, co w pewności do tego się przyczyniło, to mniej wpływu politycznego na organizację tego marszu – ocenił.

Ekspert przypomniał, że w przeszłości silne emocje polityczne mogły przyczyniać się do zaostrzania atmosfery podczas manifestacji. Jego zdaniem ograniczenie tego wpływu jest jednym z czynników sprzyjających spokojniejszemu przebiegowi wydarzenia.

Przed tegorocznym Marszem Niepodległości pojawiały się obawy, że napięcia związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego mogą przełożyć się na zachowanie uczestników. Jak zauważył prowadzący rozmowę, te przewidywania się nie sprawdziły.

Organizatorzy i policja nauczyli się współpracować. „Wiele spotkań wcześniej”

Były rzecznik Komendy Głównej Policji podkreślił, że zabezpieczenie tak dużego wydarzenia nie zaczyna się w dniu manifestacji. To efekt wielomiesięcznych przygotowań, spotkań i uzgodnień między organizatorami a służbami. – Ja uważam, że ona inaczej wygląda. Ja już nie jestem w centrum tych wydarzeń, natomiast z tego co wiem, to organizacja takiego marszu to jest wiele spotkań wcześniej, wiele dyskusji, rozmów z organizatorem jeszcze na wiele miesięcy przed tym, zanim ten marsz zostanie zorganizowany. To jest kwestia uzgodnień wzajemnych, wzajemnego pilnowania się i współpracy – wyjaśniał Sokołowski.

Ekspert zaznaczył, że osoby od lat odpowiedzialne za Marsz Niepodległości zrozumiały, jak ważne jest bezpieczeństwo uczestników i współdziałanie z policją. – Na przestrzeni tych lat wiele osób, które są związane z Marszem Niepodległości, wiele osób, które prowadziły, które odpowiadają za organizację tego marszu, też nauczyło się współdziałać z policją, nauczyło się rozmawiać, spotykać i zauważyli z pewnością, że lepszym jest finalnie, jeśli ten marsz przebiegnie w sposób spokojny i ludzie bezpiecznie wrócą do domu – podkreślił.

Policja nie musiała otaczać manifestantów. To efekt wyciągniętych wniosków

W ocenie Sokołowskiego zmieniło się również podejście policji do zabezpieczania Marszu Niepodległości. Funkcjonariusze nie muszą już znajdować się bezpośrednio przy manifestujących, a ich działania mogą koncentrować się na reagowaniu w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. – Z każdego takiego wydarzenia myślę, że policja też wyciąga wnioski i zawsze po każdym takim wydarzeniu, po każdej takiej manifestacji jest ona bardzo dokładnie analizowana i to co jest pozytywnego przekładane jest na kolejny rok, to co jest negatywnego jest eliminowane. Tutaj jest, proszę zobaczyć, nie było potrzeby wprowadzania policjantów gdzieś bardzo blisko manifestujących, oni byli w dużej liczbie obok. Tam, gdzie trzeba było interweniowali – tłumaczył.

Były rzecznik KGP wskazał także na istotny element współpracy. Jak wyjaśnił, służby porządkowe organizatora mogą same zwracać się do policji o pomoc w usunięciu z manifestacji osób stwarzających zagrożenie. To, zdaniem eksperta, pokazuje zmianę w podejściu do odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników.

Galeria poniżej: Politycy na Marszu Niepodległości 2026

Politycy na Marszu Niepodległości
Galeria zdjęć 16
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MARIUSZ SOKOŁOWSKI
MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

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