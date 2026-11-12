Marsz Niepodległości zaskoczył spokojnym przebiegiem. Były rzecznik policji: Organizatorzy nauczyli się

Marsz Niepodległości spokojniejszy niż przed laty. Sokołowski ocenia organizatorów

Tegoroczny Marsz Niepodległości, który odbył się 11 listopada w Warszawie, zgromadził tłumy uczestników. Choć przed wydarzeniem pojawiały się obawy związane z napiętą sytuacją polityczną, nie doszło do powtórki gwałtownych wydarzeń znanych z poprzednich lat. W rozmowie z Mateuszem Chłystunem w „Ósmej rundzie” dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji, został zapytany o dane przedstawione przez stołeczną policję. Chodziło o 59 zatrzymanych osób oraz około 80 przypadków związanych z zakazaną pirotechniką.

Ekspert ocenił, że w odniesieniu do skali wydarzenia liczby te nie są duże. Zwrócił jednak uwagę przede wszystkim na zmianę postawy osób odpowiedzialnych za organizację manifestacji. – Te marsze przede wszystkim, te kolejne marsze, bo poprzednie lata spowodowały, że mamy do czynienia z organizatorem i uczestnikami bardziej świadomymi tego, co tam się dzieje. Czyli uczestnikami i w szczególności organizatorami, którzy wiedzą, na czym polegają jego obowiązki i znają także konsekwencje związane z potencjalnym łamaniem potencjalnym łamaniem prawa – mówił Sokołowski.

Zobacz: "Największy Marsz Niepodległości w historii". Polacy przeszli ulicami Warszawy. Mamy zdjęcia! [ZAPIS RELACJI]

Jego zdaniem organizatorzy wyciągnęli wnioski z doświadczeń poprzednich lat i nauczyli się odpowiednio reagować na potencjalne zagrożenia. – I myślę, że organizatorzy w dużej mierze nauczyli się tego, w jaki sposób prowadzić takie zabezpieczenie. Nauczyli się współdziałać z policją, ze służbami miejskimi i dzisiaj mamy tego efekt, że można manifestować w spokoju – podkreślił w „Ósmej rundzie”.

Polityka podgrzewała atmosferę? Ekspert wskazuje na ważną zmianę

Mariusz Sokołowski zwrócił uwagę, że spokojniejszy przebieg Marszu Niepodległości jest również efektem wieloletniego budowania relacji między organizatorami a policją. Jak zaznaczył, obie strony musiały nauczyć się współpracy, a wcześniejsze rozmowy i wzajemne ustępstwa pozwoliły ograniczyć napięcia. – Ja podejrzewam, że i policja i organizator uczyli się siebie nawzajem przez te kolejne lata, że ten dialog, który był rozpoczynany z roku na rok coraz wcześniej, to przekonywanie do pewnych ustępstw dotyczących z jednej strony działań policji, z drugiej strony stosowania się do prawa przez organizatorów, to wszystko skutkowało tym, że emocje osłabły, a ponadto to, co w pewności do tego się przyczyniło, to mniej wpływu politycznego na organizację tego marszu – ocenił.

Ekspert przypomniał, że w przeszłości silne emocje polityczne mogły przyczyniać się do zaostrzania atmosfery podczas manifestacji. Jego zdaniem ograniczenie tego wpływu jest jednym z czynników sprzyjających spokojniejszemu przebiegowi wydarzenia.

Przed tegorocznym Marszem Niepodległości pojawiały się obawy, że napięcia związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego mogą przełożyć się na zachowanie uczestników. Jak zauważył prowadzący rozmowę, te przewidywania się nie sprawdziły.

Organizatorzy i policja nauczyli się współpracować. „Wiele spotkań wcześniej”

Były rzecznik Komendy Głównej Policji podkreślił, że zabezpieczenie tak dużego wydarzenia nie zaczyna się w dniu manifestacji. To efekt wielomiesięcznych przygotowań, spotkań i uzgodnień między organizatorami a służbami. – Ja uważam, że ona inaczej wygląda. Ja już nie jestem w centrum tych wydarzeń, natomiast z tego co wiem, to organizacja takiego marszu to jest wiele spotkań wcześniej, wiele dyskusji, rozmów z organizatorem jeszcze na wiele miesięcy przed tym, zanim ten marsz zostanie zorganizowany. To jest kwestia uzgodnień wzajemnych, wzajemnego pilnowania się i współpracy – wyjaśniał Sokołowski.

Ekspert zaznaczył, że osoby od lat odpowiedzialne za Marsz Niepodległości zrozumiały, jak ważne jest bezpieczeństwo uczestników i współdziałanie z policją. – Na przestrzeni tych lat wiele osób, które są związane z Marszem Niepodległości, wiele osób, które prowadziły, które odpowiadają za organizację tego marszu, też nauczyło się współdziałać z policją, nauczyło się rozmawiać, spotykać i zauważyli z pewnością, że lepszym jest finalnie, jeśli ten marsz przebiegnie w sposób spokojny i ludzie bezpiecznie wrócą do domu – podkreślił.

Policja nie musiała otaczać manifestantów. To efekt wyciągniętych wniosków

W ocenie Sokołowskiego zmieniło się również podejście policji do zabezpieczania Marszu Niepodległości. Funkcjonariusze nie muszą już znajdować się bezpośrednio przy manifestujących, a ich działania mogą koncentrować się na reagowaniu w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. – Z każdego takiego wydarzenia myślę, że policja też wyciąga wnioski i zawsze po każdym takim wydarzeniu, po każdej takiej manifestacji jest ona bardzo dokładnie analizowana i to co jest pozytywnego przekładane jest na kolejny rok, to co jest negatywnego jest eliminowane. Tutaj jest, proszę zobaczyć, nie było potrzeby wprowadzania policjantów gdzieś bardzo blisko manifestujących, oni byli w dużej liczbie obok. Tam, gdzie trzeba było interweniowali – tłumaczył.

Były rzecznik KGP wskazał także na istotny element współpracy. Jak wyjaśnił, służby porządkowe organizatora mogą same zwracać się do policji o pomoc w usunięciu z manifestacji osób stwarzających zagrożenie. To, zdaniem eksperta, pokazuje zmianę w podejściu do odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników.

Galeria poniżej: Politycy na Marszu Niepodległości 2026

16