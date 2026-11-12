Mimo prowadzenia Koalicji Obywatelskiej, cały obecny układ rządzący nie byłby w stanie samodzielnie sprawować władzy. Trzy z czterech partii koalicyjnychznalazły się poniżej progu wyborczego, co skutkowałoby zbyt małą liczbą mandatów do uzyskania większości w Sejmie.

Prawo i Sprawiedliwość odnotowało najniższe poparcie w historii sondaży dla "Rzeczpospolitej". Jednocześnie, znacząco wzrosło poparcie dla nowych formacji prawicowych.

Mimo stabilnej ogólnej deklarowanej frekwencji, odnotowano znaczący wzrost liczby osób "zdecydowanie" gotowych pójść do urn.

Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że mimo politycznych zawirowań wokół Trybunału Konstytucyjnego, ogólny układ sił w Polsce pozostaje stabilny, choć dla największych partii są to powody do niepokoju. Koalicja Obywatelska wygrywa ranking z poparciem 29 proc., jednak zanotowała spadek o 1,9 pkt proc. w porównaniu z wrześniem.

Prawdziwy dramat rozgrywa się jednak w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć jedynie na 16,5 proc. głosów (spadek o 0,8 pkt proc.). Jak zauważa dziennik, to najniższy wynik PiS w historii sondaży przeprowadzanych dla tej gazety. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 13,2 proc., choć i ona zaliczyła stratę 2,1 pkt proc.

Rządowa koalicja traci większość

Mimo wygranej KO, sytuacja całej „Koalicji 15 października” wygląda niepokojąco. Z wyliczeń prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że obecny układ rządzący nie miałby szans na samodzielne rządy. Według sondażu pod progiem wyborczym znaleźli się bowiem koalicjanci Donalda Tuska: PSL z wynikiem 4,2 proc. oraz Polska 2050, która zanotowała zaledwie 0,4 proc. poparcia. Partia Razem uzyskała 4,1 proc.

W takim scenariuszu obecna koalicja mogłaby liczyć jedynie na 219 mandatów. To za mało, by rządzić, ponieważ większość w Sejmie wynosi 231 głosów. „Nie ma więc mowy o samodzielnym rządzeniu” – oceniają dziennikarze „Rzeczpospolitej”.

Rosną siły po prawej stronie

Podczas gdy najwięksi tracą, ciekawą sytuację widać na prawym skrzydle. Oprócz Konfederacji, znaczące poparcie odnotowuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 10,5 proc. badanych (wzrost o 0,5 pkt proc.). Z kolei formacja Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego cieszy się poparciem 6 proc. wyborców. Nowa Lewica utrzymuje stabilne 7,6 proc.

Ciekawie prezentują się dane dotyczące mobilizacji Polaków. Choć ogólna deklarowana frekwencja niemal się nie zmieniła i wynosi 59 proc., to znacząco przybyło osób zdeterminowanych. Aż połowa ankietowanych twierdzi, że „zdecydowanie” poszłaby do urn. We wrześniu taką gotowość deklarowało jedynie 41 proc. badanych.

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony w dniach 6-7 listopada br. na grupie 1069 osób. PiS w symulacji podziału mandatów uzyskałoby 96 miejsc w Sejmie, Konfederacja 72, a ugrupowanie Grzegorza Brauna 53. Rozwój Plus wprowadziłby do parlamentu 20 posłów.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Jarosław Kaczyński:

58

QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS Pytanie 1 z 17 Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci? Ma tylko żonę Miał żonę, z którą ma jedno dziecko Nie ma żony i dzieci Następne pytanie