GTA na Marszu Niepodległości

Duży transparent z przykuwającą oczy grafiką zawisł na barierce warszawskiego mostu Poniatowskiego, w sąsiedztwie Stadionu Narodowego. Nie ma wątpliwości, kto go wywiesił, bo elementem stylizowanej na okładkę gry „Grand Theft Auto” jest logo Młodzieży Wszechpolskiej.

Na grafice można znaleźć nawiązania do największych wizerunkowych wpadek i afer rządu Donalda Tuska. Jest więc mężczyzna podobny do Michała Kołodziejczaka, wciągający narkotyki, kolejny przypominający Dawida Kacprzyka z cygarem. Jest też cyborg przypominający Barbarę Mróz-Gorgoń w charakterystycznych okularach, a także Trybunał Konstytucyjny, przed którym sędzia Żurek (podpisany) z bejsbolem trzyma na smyczy kobietę podobną do sędzi Anny Korwin-Piotrkowskiej.

Nad tym wszystkim pieczę trzyma zaś Donald Tusk w turbanie, w jakim pozował podczas niedawnej wizyty w Indiach. Na środku, charakterystyczną czcionką napisano „Gang Tuska Atakuje”, co w skrócie daje GTA. Właśnie pod takim tytułem funkcjonuje niezwykle popularna seria gier wideo, w której gracz wciela się w przestępcę, a której najnowsza odsłona ma mieć premierę jeszcze w listopadzie. Przypominają o tym liczne billboardy z reklamami utrzymanym w identycznej stylistyce.

Policja o Marszu Niepodległości 2026: bez większych incydentów

Ten, może niezbyt wyszukany, ale z pewnością dopracowany graficznie baner to jeden z niewielu odbiegających od normy elementów tegorocznego marszu, który przebiega bardzo spokojnie.

Jedynym poważniejszym naruszeniem zasad, jakie odnotowały służby, była pirotechnika użyta na rondzie Dmowskiego. Formalnie w Warszawie obowiązuje dziś zakaz jej stosowania. – Zatrzymujemy osoby, które łamią zakaz używania materiałów pirotechnicznych. Obserwujemy, że to się niestety często zdarza w trakcie zgromadzenia. Na razie zatrzymanych w tej sprawie jest kilka osób. Interweniujemy też w związku z posiadaniem nielegalnych środków odurzających – poinformował Jacek Wiśniewski ze stołecznej komendy policji.

Odnotowaliśmy także przynajmniej trzy przypadki łamania zakazu używania dronów nad zgromadzeniem. Nasze działania związane z zabezpieczeniem marszu wciąż trwają. Będziemy je prowadzić aż do zakończenia zgromadzenia — dodał.

Karetka w tłumie, pomoc z niespodziewanej strony

Wcześniej, gdy marsz był jeszcze w centrum Warszawy, miała miejsce poważna sytuacja. Jedna z uczestniczek dostała ataku padaczki. Na pomoc ruszyła załoga karetki pogotowia. Musiała się jednak przebić przez tłum. Ratownicy medyczni mogli liczyć na niespodziewaną pomoc mężczyzny, który wspiął się na dach szybu windy przy metrze, by nawigować pojazd uprzywilejowany.

Organizatorzy szacują, że w marszu mogło wziąć udział nawet milion ludzi. Policja mówi o 200-250 tysiącach. Wszyscy dotarli już błonia Stadionu Narodowego, a w centrum miasta wraca normalna organizacja ruchu i komunikacji.