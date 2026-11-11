Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości kończą się ostrą wymianą zdań na szczytach władzy. Premier Donald Tusk, komentując w mediach społecznościowych postawę prezydenta Karola Nawrockiego, nie krył rozczarowania. Szef rządu liczył na to, że uroczysty dzień będzie okazją do budowania wspólnoty, jednak słowa, które padły na placu Piłsudskiego w Warszawie, odebrał zupełnie inaczej. „Szkoda” – podsumował krótko premier we wpisie w serwisie X.

Jeszcze ostrzej na wystąpienie głowy państwa zareagował szef MSZ Radosław Sikorski. Wicepremier wytknął Karolowi Nawrockiemu brak spójności, nazywając go „młotem na elity” i „królem, którego nie słucha magnateria”. Sikorski przypomniał również, że historyczny upadek Rzeczypospolitej był efektem nieodpowiedzialnego wetowania ustaw, często inspirowanego przez obce mocarstwa.

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Ostre przemówienie na placu Piłsudskiego

Co tak wzburzyło rządzących? Podczas swojego wystąpienia prezydent Karol Nawrocki poruszył wiele drażliwych kwestii. Mówił o nietykalności Konstytucji i konieczności wyłączenia organów państwowych oraz spraw bezpieczeństwa z politycznego sporu. Jednak w jego mowie znalazło się też wiele odniesień do błędów przeszłości, które – w domyśle – miały uderzać w dzisiejsze elity.

Prezydent stwierdził, że drogę do upadku Polski torowała walka „elit magnackich i politycznych”, które toczyły z królami „wojnę totalną” i oglądały się na obce stolice, takie jak Berlin czy Moskwa. Słowa te, wypowiedziane w dniu narodowego święta, stały się zarzewiem kolejnego politycznego konfliktu.

Atak na ministra przy wręczaniu awansów

Atmosfera stała się jeszcze gęstsza, gdy prezydent Karol Nawrocki bezpośrednio odniósł się do obecnego na uroczystościach ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Szef resortu finansów został wygwizdany przez zgromadzony tłum, a prezydent postanowił publicznie skomentować jego pracę.

Podczas wręczania awansów generalskich funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, Nawrocki podkreślił, że ich ciężka praca nie ma nic wspólnego z – jak to ujął – „niechlubnymi decyzjami” i „fatalną sytuacją polskich finansów publicznych”, za które obarczył odpowiedzialnością ministra Domańskiego.

Od zaproszenia do sopockiego domu po chłodny dystans

Konflikt jest tym bardziej jaskrawy, że jeszcze w środę premier Tusk w Szczecinie wysłał w stronę prezydenta Karola Nawrockiego pojednawczy sygnał. Szef rządu publicznie zaprosił go wraz z małżonką i dziećmi do swojego domu w Sopocie na przedświąteczne spotkanie. – Porozmawiajmy – apelował wówczas premier.

Po wydarzeniach związanych ze Świętem Niepodległości i serii wzajemnych uszczypliwości, szanse na spokojną rozmowę przy wspólnym stole wydają się jednak coraz mniejsze.

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