Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza postawił na mocny i niezwykle aktualny przekaz. Choć okazją było Narodowe Święto Niepodległości, minister w dużej mierze skupił się na tym, co działo się w ostatnich dniach w Krakowie. Odniósł się do dramatu, w którym zginęły przypadkowe osoby.

Nikt nie pytał o poglądy

Według szefa MON tragiczne wydarzenia w stolicy Małopolski, choć same w sobie są symbolem zła, stały się jednocześnie dowodem na wielką solidarność Polaków. Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że w momencie zagrożenia i walki o ludzkie życie, polityczne sympatie przestały mieć jakiekolwiek znaczenie.

– Nikt nie pytał: na kogo głosowałeś; jaki masz światopogląd. Lekarze, pielęgniarki, ratowali zdrowie i życie poszkodowanych; Policjanci, strażnicy miejscy, strażacy – Polacy, Krakowianie i ci, którzy do naszego ukochanego miasta przyjechali z Polski i z zagranicy, wszyscy mieli jedność w działaniu – mówił wicepremier, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Minister zaapelował do wszystkich obywateli, by postawa osób ratujących poszkodowanych stała się wzorem do naśladowania w codziennym życiu.

Symboliczna cisza jedności

Szef resortu obrony przyznał wprost, że polskie społeczeństwo wymaga naprawy wzajemnych relacji. Jako kluczowy symbol nadchodzących zmian wskazał wspólny gest prezydenta Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska. Obaj politycy złożyli znicze w miejscach, w których w Krakowie zginęły przypadkowe ofiary.

– Bardzo dziękuję panie prezydencie za ten wspólny gest i ciszę, która była ciszą jedności. Dziękuję premierowi, który jest dzisiaj w Szczecinie, za ciszę, która była ciszą jedności nas wszystkich – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zaznaczył, że bez wzajemnego porozumienia Polska jako naród staje się słaba. – Jedności zawsze nam trzeba, a bez niej upadamy i przegrywamy – skwitował minister podczas uroczystości.Pomimo podniosłego święta do Warszawy zjechali się także przeciwnicy rządu, którzy nie uszanowali przemówienia wicepremiera. Jego wystąpienie zakłócały krzyk i gwizdy.

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