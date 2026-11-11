Prezydent przemówił na placu Piłsudskiego. "Odpowiedzialność w niepodległości ma twarz Jakuba Kulika i Artura Morańskiego"

Uroczystości święta odzyskania niepodległości

Podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego w Warszawie prezydent Karol Nawrocki mówił, że niepodległość to wielka odpowiedzialność, także za drugiego współobywatela, za drugiego Polaka. W tym miejscu Nawrocki przypomniał o bohaterskich policjantach, którzy brali udział w akcji w czasie dramatu w Krakowie, ale też o wszystkich innych ratujących poszkodowanych:

W ostatnich dniach byliśmy świadkami ogromnej odpowiedzialności za niepodległość w wykonaniu osób, które gotowe były do poświęcenia swojego życia i zdrowia dla drugiego współobywatela. Ta odpowiedzialność w niepodległości ma twarz Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, ma twarz pielęgniarzy, lekarzy, strażników miejskich, strażaków i zwykłych mieszkańców Krakowa, którzy nie zastanawiając się gotowi byli, by w tej tragicznej sytuacji nieść pomoc drugiemu obywatelowi - powiedział.

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Awanse generalskie i akt mianowania na drugą kadencję szefa Sztabu Generalnego WP

Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył także gen. Wiesławowi Kukule akt mianowania na drugą kadencję szefa Sztabu Generalnego WP, a dziesięciu innych oficerów otrzymało awanse generalskie.

Wręczenie awansów generalskich to jeden z tradycyjnych punktów obchodów święta 11 listopada. W tym roku awanse otrzymało 10 oficerów Wojska Polskiego, a akt mianowania na drugą kadencję na stanowisku otrzymał szef Sztabu Generalnego, którego druga kadencja formalnie rozpoczęła się 10 października. Awans na trzeci stopień generalski, generała broni, otrzymał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak.

Na stopień generała dywizji awans otrzymał gen. bryg. Rafał Miernik, szef Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli struktury odpowiedzialnej m.in. za tworzenie wytycznych dot. szkolenia kadr Wojska Polskiego.

Pierwszą gwiazdkę generalską - stopień generała brygady - otrzymało ośmiu oficerów. W grupie tej znalazł się m.in. dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej płk Piotr Bieniek, syn znanego generała Mieczysława Bieńka oraz młodszy brat innego generała, obecnie szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, również Mieczysława.

Awans generalski otrzymał też zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia płk Robert Frommholz oraz zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego płk Przemysław Gogoliński.

Awans na pierwszy stopień generalski otrzymali również: dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej – jednostki dysponującej systemami Patriot - płk Mariusz Czeczko; dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych płk pil. Krzysztof Kwiatkowski; dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Łysek; dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej płk Andrzej Magiera oraz szef Zarządu Organizacji i Zasobów Osobowych P-1 Sztabu Generalnego płk Bogdan Sowa.

Prezydent wręczył też awanse na stopień nadinspektora (odpowiednik stopnia generalskiego) dwóm oficerom Służby Celno-Skarbowej; awansowani zostali Krzysztof Guściora oraz Piotr Szczepaniak. Następnie prezydent wręczył zasłużonym postaciom flagi państwowe, które były eksponowane na maszcie nad Pałacem Prezydenckim.