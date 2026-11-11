Podczas uroczystości przed pomnikiem Marszałka, Jarosław Kaczyński ocenił, że Polska znajduje się obecnie w wyjątkowo trudnym położeniu. Prezes PiS nawiązał do rocznicy odzyskania niepodległości, ale skupił się przede wszystkim na bieżącej sytuacji politycznej.

– Sytuacji, w której obecna władza demoluje państwo, tę najwyższą wartość dla naszego narodu, narodu, który tyle lat własnego państwa nie miał – stwierdził lider Prawa i Sprawiedliwości.

W ocenie Jarosława Kaczyńskiego polityka w różnych sferach jest dziś podporządkowywana „interesom obcym” oraz działaniom tych, którzy nie chcą silnej Polski. Prezes PiS dodał, że dla części narodu słowo Polska znaczy dziś więcej niż tylko określenie regionu geograficznego czy stanu prawnego, który – jak zaznaczył – coraz częściej staje się fikcją.

Plan na najbliższy rok

Lider opozycji wezwał swoich zwolenników do wzmożonej aktywności. Podkreślił, że obywatele muszą demonstrować swoje poglądy oraz przywiązanie i miłość do ojczyzny, wykorzystując do tego każdą okazję.

Kaczyński jasno wskazał też cel polityczny na najbliższe miesiące. Ogłosił, że potrzebna jest wielka mobilizacja, która nie może zakończyć się na świętowaniu 11 listopada.

– Na dziś, na ten dzisiejszy dzień, na Marsz Niepodległości, ale także taka mobilizacja, która będzie trwała przez rok, do kolejnych wyborów – zapowiedział prezes PiS. Wyjaśnił, że ta gotowość jest niezbędna, by nadchodzące wybory w ogóle się odbyły, zostały przeprowadzone w sposób uczciwy i zakończyły się zwycięstwem jego formacji.

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