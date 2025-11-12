Kaczyński wzruszony. Takiego go jeszcze nie widzieliśmy! „Jest wrażenie siły i nadziei”

Jarosław Kaczyński uczestniczył w Marszu Niepodległości 2025 w Warszawie

W rozmowie z Radiem Wnet mówił o „wrażeniu siły i nadziei”

Podkreślił, że naród musi działać, a nie tylko czekać na cud

„Mamy potężny plan działania” – zapowiedział lider PiS

Jego słowa interpretowane są jako mobilizacja elektoratu prawicy po ostatnich wydarzeniach politycznych

Kaczyński: jest siła, jest nadzieja

– Jest wrażenie siły i nadziei w związku z tym, bo naród, Polska jako państwo, Polska jako naród potrzebują tej siły. Ona dzisiaj jest spychana, atakowana, wyśmiewana, ale ona jest – powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z Radiem Wnet po zakończeniu Marszu Niepodległości.

Prezes PiS dodał, że mimo trudnej sytuacji politycznej, widzi w narodzie energię i wolę działania, które mogą „odwrócić nieszczęście” – zarówno to płynące z wewnętrznej sceny politycznej, jak i zagrożeń zewnętrznych.

– Jest także nadzieja, że to nieszczęście, które nas spotyka ze strony obecnie rządzącej, ale także to, które nam grozi z zewnątrz, zostanie odparte. To będzie bardzo trudne, ale mamy się na czym oprzeć – podkreślił.

„Nie czekajmy, aż Bóg się zlituje. Musimy działać”

Jarosław Kaczyński mówił również o konieczności aktywnego działania i pracy na rzecz zwycięstwa.

– Trzeba wierzyć w zwycięstwo i ten 11 listopada 2025 roku umacnia nas w przekonaniu, że ono może nadejść. Ale to wymaga wysiłku – nie możemy czekać, aż Bóg się nad nami zlituje. Mamy nadzieję, że się zlituje, ale musimy działać, działać i jeszcze raz działać – stwierdził prezes PiS.

Jak zaznaczył, jego ugrupowanie ma już przygotowany „potężny plan działania”, a sam Marsz Niepodległości miał pokazać, że „jest do kogo mówić”.

Marsz Niepodległości z udziałem lidera PiS

Tegoroczny Marsz Niepodległości odbył się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Uczestniczyło w nim, według danych Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, nawet 100 tysięcy osób. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz liderzy Konfederacji.

Wypowiedź Kaczyńskiego pojawia się w czasie, gdy w obozie PiS trwają rozmowy o strategii na przyszłoroczne wybory samorządowe i europejskie, a słowa o „planie działania” mogą zapowiadać nową fazę mobilizacji prawicy.

