Tak PiS chce przejrzeć Czarzastego! Mają plan. Chcą posiedzenia Sejmu w trybie tajnym

2026-02-06 10:40

Nie milkną echa zamieszania, które wywołał wpis amerykańskiego ambasadora w Polsce, dotyczący Włodzimierza Czarzastego. Tymczasem okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość chce, by odbyło się posiedzenie Sejmu w trybie tajnym, które byłoby poświęcone relacjom dotyczyć relacji Włodzimierza Czarzastego oraz jego żony z Rosjanką z polskim paszportem

PiS przygląda się Czarzastemu i stawia pytania

Politycy PiS zwołali konferencję prasową, która została poświęcona Włodzimierzowi Czarzastemu. Przewodniczący klubu PiS, Mariusz Błaszczak wprost powiedział, że "chodzi o bezpieczeństwo Polski": -  "Gazeta Polska" przedstawiła artykuł, w którym opisane są niebezpieczne związki małżeństwa Czarzastych. Włodzimierz Czarzasty, kiedy był wicemarszałkiem Sejmu, przez 2 lata zasiadał w komisji ds. służb specjalnych i nie złożył ankiety bezpieczeństwa. Dlaczego tego nie zrobił? Zapewne dlatego, że na jednej ze stron tej ankiety trzeba wypełnić rubrykę dotyczącą relacji z obcokrajowcami, a GP jasno wskazuje, że takie relacje wciąż ma małżeństwo Czarzastych. Skoro businesswoman z Petersburga, bardzo mocno osadzona w świecie rosyjskim, jest partnerką biznesową rodziny Czarzastych, to co mógłby napisać w tej ankiecie? Unik nie załatwia tej sprawy, a wręcz wskazuje, że jest zasadniczy problem. Jeśli marszałek nie wypełnia tej ankiety, to znaczy, że próbuje zamieść sprawę pod dywan i zepchnąć ten problem na margines. Domagamy się posiedzenia Sejmu w trybie niejawnym, na którym wszystkie te sprawy zostaną wyjaśnione. Tego wymaga bezpieczeństwo Polski - ocenił  w czasie wystąpienia Błaszczak. 

PiS chce a posiedzenia Sejmu w trybie tajnym, by zająć się Czarzastym 

Obecny na konferencji były premier, Mateusz Morawiecki powiedział, że potrzebne jest zwołanie posiedzenia Sejmu w trybie tajnym, by odnieść się do doniesień na temat marszałka Sejmu: - Domagamy się zwołania posiedzenia Sejmu w trybie tajnym, aby ujawnić wszystkie możliwe okoliczności i fakty, które doprowadziły do tych kontaktów,Chcą o których dziś mówią media. Marszałek Czarzasty robił karierę w partii komunistycznej i każdy, kto ma elementarną wiedzę o historii, wie, że bez zgody KGB i Moskwy nie można było wówczas robić kariery w PRL. Czy ktoś, kto ciągnie za sobą takie polityczne ogony, może być marszałkiem Sejmu? - pytał polityk. 

Zdaniem Przemysława Czarnka wystarczyło zaledwie kilka tygodni, by marszałek Włodzimierz Czarzasty "skompromitował siebie, ale też Polskę na arenie międzynarodowej". I jak dodał:

W związku z tym zachowanie Czarzastego - ta uległość proniemiecka i reprezentowanie skrajnie prorosyjskiej i antyamerykańskiej lewicy europejskiej - jest niebezpieczeństwem dla Polski. Dlatego, oprócz tego, że chcemy wyjaśnić powiązania marszałka ze Wschodem, apelujemy do rozsądnych posłów koalicji 13 grudnia, aby dostrzegli, w jaką niebezpieczną pułapkę prowadzi Polskę ta koalicja i marszałek.

Tak PiS chce przejrzeć Czarzastego! Mają plan
