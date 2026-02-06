Kontrowersyjna seria postów Toma Rose'a. Odpisał internaucie z Białegostoku!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-06 8:49

W czwartek, 5 lutego, amerykański ambasador w Polsce, Thomas Rose, stał się bohaterem kontrowersji, które szybko obiegły media społecznościowe. Seria wpisów dyplomaty na platformie X wywołała falę krytyki i dyskusji na temat stosunków polsko-amerykańskich.

Donald Tusk i Ambasador USA

i

Autor: Ambasador Tom Rose/ X (Twitter)
  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skrytykował kandydaturę Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, co doprowadziło do zerwania kontaktów z nim przez Ambasadora USA Thomasa Rose'a.
  • Premier Donald Tusk stanął w obronie marszałka Sejmu, apelując do ambasadora USA o wzajemny szacunek, co spotkało się z lekceważącą odpowiedzią ze strony ambasadora Rose'a.
  • Działania ambasadora Rose'a, w tym jego wpisy w mediach społecznościowych, spotkały się z krytyką ze strony polskich internautów, Partii Demokratycznej w USA oraz byłego ambasadora USA w Polsce, Daniela Frieda, który uznał jego reakcję za niepotrzebną i niefortunną.

Punktem zapalnym okazała się wypowiedź Włodzimierza Czarzastego, Marszałka Sejmu, który w poniedziałek, 17 października, ogłosił, że nie poprze wniosku o przyznanie Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla. Czarzasty uzasadnił swoją decyzję, twierdząc, że polityka byłego prezydenta USA destabilizuje instytucje międzynarodowe.

Ambasador Rose zareagował błyskawicznie, ogłaszając zerwanie kontaktów z polskim politykiem. W swoim wpisie określił wypowiedzi Czarzastego jako "oburzające i niesprowokowane obelgi" pod adresem przywódcy Stanów Zjednoczonych.

Reakcja polskiego premiera

W obronie Marszałka Sejmu stanął premier Donald Tusk, który zaapelował do ambasadora Rose'a o wzajemny szacunek między sojusznikami.

- Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo – napisał.

Odpowiedź Thomasa Rose'a na wpis premiera Tuska była zaskakująca. Dyplomata zasugerował, że wiadomość premiera "z pewnością była ona przeznaczona dla Marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego", co zostało odebrane jako ironiczna i lekceważąca uwaga.

Wieczorem tego samego dnia ambasador Rose kontynuował aktywność na platformie X, tym razem korzystając z prywatnego konta. Jego wpisy, zdaniem wielu internautów, były utrzymane w irracjonalnym tonie i jeszcze bardziej zaogniły sytuację.

Fala krytyki 

Wpisy ambasadora Rose'a spotkały się z masową krytyką ze strony polskich internautów. W komentarzach pojawiały się zarzuty o wtrącanie się w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa, a także porównania Polski do "guberni" amerykańskiej. Niektórzy użytkownicy wzywali ambasadora do rezygnacji i powrotu do kraju.

- Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi. Z wrogami poradzimy sobie sami. Polska nigdy nie "stała trochę z tyłu" i nigdy nie zaakceptuje amerykańskiego dyktatu. Naród polski szanuje swoją suwerenność. Wracaj do domu - napisał jeden z internautów z Białegostoku.

Ostra awantura między Nawrockim i Czarzastym. Do spotkania polityków dojdzie już za kilka dni!

- Czy mamy zabrać z sobą naszych żołnierzy i sprzęt? - odpisał mu ambasador.

Ta wymiana zdań została uznana za nieodpowiednią dla przedstawiciela zaufanego sojusznika. Krytyczne stanowisko wobec działań ambasadora Rose'a wyraziła również Partia Demokratyczna w USA. Jej przedstawiciele uznali, że takie potraktowanie bliskiego sojusznika potwierdza "transakcyjne" podejście Donalda Trumpa do polityki zagranicznej, motywowane m.in. dążeniem do Pokojowej Nagrody Nobla.

Były ambasador USA o incydencie

Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce i doświadczony dyplomata, w rozmowie z internetowym Radiem RMF24 ocenił, że wypowiedź Włodzimierza Czarzastego była "normalną, nieodstającą od standardów krytyką".

- Słysząc jego wypowiedzi, nie widziałem żadnego powodu, by protestować, a już na pewno nie zrywać stosunków – podkreślił Fried. Dodał, że Polska nie jest krajem marginalnym i "bardzo prawdopodobne, że będziemy potrzebować pomocy marszałka Sejmu w przyszłości".

Zdaniem Frieda, wypowiedź amerykańskiego ambasadora była "zupełnie niepotrzebna" i "niefortunna w tych trudnych czasach, kiedy musimy pracować przeciwko Rosji, kiedy wzrastają amerykańskie inwestycje w Polsce". Sugerował, że ewentualne uwagi powinny być przekazywane prywatnie, a publicznie należy zachować pozytywny ton.

Były ambasador zasugerował, że Thomas Rose i Włodzimierz Czarzasty powinni się spotkać, a inicjatywa powinna wyjść od amerykańskiego dyplomaty.

- Najlepsze byłoby potwierdzenie dobrych stosunków i jakiś gest od ambasadora, stwierdzenie, że zareagował po ludzku, na szybko, a nie było to przemyślane – stwierdził. - Kiedy się popełnia błąd, to najlepszym wariantem jest przyznanie się i coś szlachetnego - dodał, podkreślając, że "nie ma sensu zrywane stosunków".

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty:

Włodzimierz Czarzasty
Galeria zdjęć 33
Sonda
Czy Włodzimierz Czarzasty to dobry marszałek Sejmu?
2026_02_05_Alfabet Millera H jak Hołownia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
WŁODZIMIERZ CZARZASTY