Ostra awantura między Nawrockim i Czarzastym. Do spotkania polityków dojdzie już za kilka dni!

Obóz prezydenta atakuje marszałka Sejmu

Odkąd w listopadzie lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu, narasta konflikt między nim a prezydentem. 11 lutego odbędzie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego poświęcona kilku tematom, a jednym z nich ma być „wyjaśnienie okoliczności wschodnich kontaktów marszałka Sejmu”. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza (41 l.), „w mediach pojawia się bardzo dużo niepokojących informacji, że pan Włodzimierz Czarzasty ma kontakty z panią Swietłaną Czesnych, jakąś bizneswoman, która jest powiązana także z ośrodkami decyzyjnymi w Rosji”.

Czarzasty z kolei poinformował, że Kancelaria Sejmu zwróciła się z prośbą o rozszerzenie obrad RBN o nowy punkt. – Wyjaśnienie charakteru kontaktów prezydenta Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców oraz osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną – powiedział marszałek Sejmu i dodał, że chciałby dowiedzieć się czegoś o pracy Karola Nawrockiego w sopockim Grand Hotelu.

Szef kancelarii Sejmu powiedział w w TOK FM, że na polecenie marszałka przygotował pismo ws. rozszerzenia tematyki obrad RBN, aby pokazać „pewnego rodzaju absurd tej sytuacji”, gdy Pałac Prezydencki stawia w tym samym rzędzie na posiedzeniu RBN program SAFE i kontakty towarzyskie marszałka Czarzastego. Jednocześnie podkreślił, że wszystkie poważniejsze działania biznesowe marszałka odbywały się za pośrednictwem spółek giełdowych i w związku z tym są opisane w informacjach giełdowych.

Sekielski: Nawrocki powinien uważać z kim tańcuje, bo to zawodnicy wagi ciężkiej

"Nie warto prawić złośliwości"

Siwiec ocenił, że wpisanie „kontaktów towarzysko–biznesowych” marszałka jako jeden z tematów posiedzenia RBN jest rodzajem złośliwości. Zwrócił też uwagę, że ostanie posiedzenie RBN odbyło się we wrześniu ub.r., mimo że od tego czasu też „szalały tajfuny”. - Warto rozmawiać, nie warto sobie na dzień dobry prawić złośliwości, choć te złośliwości nie wykluczają poważnej dyskusji - powiedział Siwiec.

Podczas wymiany zdań współpracownicy prezydenta oraz Czarzastego argumentowali, że zarówno premier, jak i marszałek zostali zweryfikowani przez ABW, co ma oznaczać, że nie muszą się z niczego tłumaczyć. – Marszałek Czarzasty ma dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności – informuje Marek Siwiec. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz (49 l.) oznajmił zaś, że plan obrad RBN, wbrew wnioskowi z Sejmu, nie zostanie zmieniony.

14

Nawrocki WYPOWIEDZIAŁ WOJNĘ Czarzastemu. Wieczorek: podważył autorytet RBN | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.