Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego: Trzy kluczowe tematy

- Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego odbędzie się 11 lutego o godzinie 14:00.
- Na agendzie posiedzenia RBN znajdą się trzy główne tematy: pożyczka na Program SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz wyjaśnienie wschodnich kontaktów Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
- Polska rozważa dołączenie do nowo powstałej Rady Pokoju, zainicjowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Decyzja wymaga zgody parlamentu i Rady Ministrów.
Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, we wpisie w mediach społecznościowych poinformował o głównych tematach, które zostaną poruszone podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród nich znalazły się: "Pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE;", "Zaproszenie Polski do Rady Pokoju;" oraz "Podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego."
Rada Pokoju i rola Polski
Jednym z istotnych punktów obrad będzie kwestia zaproszenia Polski do nowo powstałej Rady Pokoju. Dokument założycielski tej inicjatywy, z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa, został podpisany 22 stycznia w Davos w Szwajcarii. Wśród sygnatariuszy znaleźli się przedstawiciele 19 państw, w tym premier Węgier Viktor Orban i prezydent Argentyny Javier Milei, a także delegaci z Bahrajnu, Maroka, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Indonezji, Jordanii, Kazachstanu, Kosowa, Pakistanu, Paragwaju, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Uzbekistanu i Mongolii.
Morawieckiego zabrakło na spotkaniu u Nawrockiego. Teraz się tłumaczy
Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w uroczystości inaugurującej Radę, jednak nie złożył podpisu pod dokumentem założycielskim. Jak zapewniał, w sprawie ewentualnego członkostwa Polski w Radzie Pokoju pozostaje w kontakcie z premierem Tuskiem. Szef rządu z kolei potwierdził, że prezydent Nawrocki w Davos "zrealizował jego sugestie dotyczące tego, jak Polska powinna się najbezpieczniej zachować, jeśli chodzi o inicjatywę Trumpa." Przyłączenie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga przeprowadzenia tzw. dużej ratyfikacji, co oznacza zgodę parlamentu wyrażoną w ustawie o umowach międzynarodowych, a także odpowiednią uchwałę Rady Ministrów.
W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks: