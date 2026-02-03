Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego: Trzy kluczowe tematy

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego odbędzie się 11 lutego o godzinie 14:00.

Na agendzie posiedzenia RBN znajdą się trzy główne tematy: pożyczka na Program SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz wyjaśnienie wschodnich kontaktów Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Polska rozważa dołączenie do nowo powstałej Rady Pokoju, zainicjowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Decyzja wymaga zgody parlamentu i Rady Ministrów.

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, we wpisie w mediach społecznościowych poinformował o głównych tematach, które zostaną poruszone podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wśród nich znalazły się: "Pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE;", "Zaproszenie Polski do Rady Pokoju;" oraz "Podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego."

Rada Pokoju i rola Polski

Jednym z istotnych punktów obrad będzie kwestia zaproszenia Polski do nowo powstałej Rady Pokoju. Dokument założycielski tej inicjatywy, z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa, został podpisany 22 stycznia w Davos w Szwajcarii. Wśród sygnatariuszy znaleźli się przedstawiciele 19 państw, w tym premier Węgier Viktor Orban i prezydent Argentyny Javier Milei, a także delegaci z Bahrajnu, Maroka, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Indonezji, Jordanii, Kazachstanu, Kosowa, Pakistanu, Paragwaju, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Uzbekistanu i Mongolii.

Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w uroczystości inaugurującej Radę, jednak nie złożył podpisu pod dokumentem założycielskim. Jak zapewniał, w sprawie ewentualnego członkostwa Polski w Radzie Pokoju pozostaje w kontakcie z premierem Tuskiem. Szef rządu z kolei potwierdził, że prezydent Nawrocki w Davos "zrealizował jego sugestie dotyczące tego, jak Polska powinna się najbezpieczniej zachować, jeśli chodzi o inicjatywę Trumpa." Przyłączenie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga przeprowadzenia tzw. dużej ratyfikacji, co oznacza zgodę parlamentu wyrażoną w ustawie o umowach międzynarodowych, a także odpowiednią uchwałę Rady Ministrów.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki trenował boks:

Sonda Jak oceniasz prezydenturę Karola Nawrockiego po pierwszych miesiącach? Dobrze – jest twardszy wobec rządu niż Andrzej Duda Źle – za dużo wet i politycznej konfrontacji Za wcześnie na ocenę, musi zdobyć doświadczenie