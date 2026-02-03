W Pałacu Prezydenckim odbyły się spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, w tym także z politykami Prawa i Sprawiedliwości.

Na zaproszenie Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego nie przybyli natomiast politycy Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej.

Jednak co ciekawe w ramach zaproszenia dla polityków PiS, zabrakło też Mateusza Morawieckiego, który tego dnia udał się na spotkanie z mieszkańcami Dębicy.

W nowym wywiadzie były premier Morawiecki skrytykował obecny rząd Donalda Tuska, i drwiąc, że KO powinna zmienić nazwę na "Koalicja Awarii" z powodu, jak wyliczył, problemów z ciepłem, internetem, KSeF i koleją.

Przypomnijmy, że kilka dni temu w Pałacu Prezydencki odbył się szereg spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Przez cały dzień prezydent przyjmował u siebie gości, ale nie wszyscy skorzystali z zaproszenia. Do Nawrockiego nie wybrali się politycy Lewicy oraz przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Gromadnie przybyli natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości, chociaż bez lidera na czele, Jarosława Kaczyńskiego. Wszystko przez to, że aktualnie prezes PiS ma pewne kłopoty zdrowotne i przebywa w szpitalu, chociaż, jak dowiedział się "Super Express" jego stan się poprawia i idzie ku dobremu.

Morawieckiego zabrakło na spotkaniu z Nawrockim. Dlaczego?

Na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim zabrakło też byłego premiera, Mateusza Morawieckiego, który wybrał tego dnia spotkanie z Polakami i udał się na rozmowy z mieszkańcami Dębicy. Pytany o swoją nieobecność w programie "Gość Wydarzeń" przyznał, że miał to wcześniej zaplanowane, a zaproszenie od prezydenta przyjął.

- Przyjąłem zaproszenie prezydenta, mamy bardzo dobre relacje. Wspomniałem panu prezydentowi, że mam tego dnia zapowiedziane wcześniej spotkanie z mieszkańcami Dębicy (woj. podkarpackie) i pan prezydent też doszedł do wniosku, że w takich okolicznościach warto, żeby mieszkańców nie zawodzić - przekazał w wywiadzie Morawiecki.

Morawiecki ostro o KO. Mówi, że powinna zmienić nazwę na Koalicja Awarii! I wypomina: "Zima zaskoczyła ten rząd"

Jednak temat spotkania PiS u prezydenta nie był jedynym poruszonym w rozmowie z byłym szefem rządu. Morawiecki odniósł się też do sytuacji obecnego rządu i jego szefa, nie zostawił na Donaldzie Tusku i jego ekipie suchej nitki! Co więcej, przyznał, że Koalicja Obywatelska wręcz powinna zmienić nazwę, na... Koalicja Awarii! Dlaczego? Mateusz Morawiecki tak to tłumaczył:

Jest dramatyczna sytuacja i ta koalicja powinna się nazywać "Koalicją Awarii". Wiem, że ona ostatnio zmieniła nazwę z Platforma Obywatelska, PO, na KO, ale powinna zmienić na KA, Koalicja Awarii. Jest awaria ciepła, awaria internetu, z KSeF-em sobie nie poradzili. Jest awaria na kolei. Mamy naprawdę potężne awarie i najwyraźniej obecny premier sobie z tym nie radzi - ocenił gorzko.

Zdaniem Mateusza Morawieckiego premier Tusk nie radzi sobie z sytuacją w kraju, jeśli chodzi o pogodę, atak zimy i silne mrozy: - Zima zaskoczyła ten rząd. Jak najbardziej tak można powiedzieć, ale najsmutniejszym przejawem jest to, że 40 osób zmarło z zimna i myślę, że to jest dramatyczna sytuacja, z którą panie premier powinny się zmierzyć - ocenił surowo.

SPRAWDŹ TEŻ: Tak wyglądało wyjazdowe posiedzenie PiS za zamkniętymi drzwiami. Sala jak na bal, kryształowe żyrandole

NIŻEJ ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA NOWOROCZNEGO Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM W PAŁACU PREZYDENCKIM