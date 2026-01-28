PSL podjął decyzję ws. spotkania u prezydenta. Ogłosił ją Władysław Kosiniak-Kamysz

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-01-28 15:50

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na spotkanie. Już wiadomo, że z zaproszenia nie zamierza skorzystać Koalicja Obywatelska, a także Lewica. Inaczej postąpi zaś Polskiego Stronnictwo Ludowe. Szef ludowców ogłosił, że PSL w sprawach kluczowych potrafimy szukać porozumienia i brać odpowiedzialność za sprawy państwa.

Kosiniak-Kamysz w Turcji

i

Autor: Jakub Kozłowski Wicepremier Kosiniak Kamysz w Turcji
  • Prezydent zaprosił kluby i koła parlamentarne na rozmowy o kluczowych wyzwaniach kraju.
  • Część ugrupowań, w tym Lewica i Koalicja Obywatelska, odmówiła udziału w rozmowach. 
  • PSL potwierdziło obecność, podkreślając wagę dialogu dla bezpieczeństwa i rozwoju Polski.
  • Dowiedz się, które ugrupowania przedłożą interes obywateli nad polityczne spory.

Prezydent zaprosił na rozmowy do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Spotkanie ma się odbyć 29 stycznia, czyli w najbliższy czwartek. Współpracownik prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreślił, że celem spotkania nie były jedynie kwestie wizerunkowe, ale dyskusja na temat konkretnych wyzwań społecznych i gospodarczych, takich jak bezpieczeństwo, koszty energii, ochrona zdrowia i problemy rolników. Już wiadomo, że nie wszyscy zaproszeni stawią się w Pałacu.

Na zaproszenie odmową zareagowały Lewica i KO: - Maski opadły. KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy. Paradoksalnie - dobrze, że wreszcie bez udawania. Nie chodzi o kurtuazyjne spotkanie u Prezydenta. Chodzi o rozmowę o sprawach ludzi: o bezpieczeństwie, tańszym prądzie, lepszej ochronie zdrowia i problemach rolników. Prezydent zaprosił do rozmowy ponad podziałami. KO i Lewica wybrały kolejny konflikt zamiast dialogu i własny polityczny interes zamiast interesu obywateli. Widać, kto gra o sprawy Polaków, a kto gra w politykę - napisał na portalu X szef gabinetu prezydenta.

Polityka SE Google News

Inaczej do sprawy podeszło PSL. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że jego ugrupowanie zamierza rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim o najważniejszych dla Polski sprawach: - Bezpieczeństwo, rozwój państwa i inwestycje to kwestie, które wykraczają poza bieżący spór polityczny. Kluczowa jest zdolność państwa do działania. Dlatego PSL weźmie udział w spotkaniu u Prezydenta RP. Nie tylko mówimy o wspólnocie narodowej, ale realnie ją odbudowujemy. W sprawach kluczowych potrafimy szukać porozumienia i brać odpowiedzialność za sprawy państwa - przekazał szef ludowców i minister obrony narodowej. 

PRZYSPIESZAMY! MINISTER KLIMCZAK O INWESTYCJACH W KOLEJ I DROGI | Poranny Ring
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ