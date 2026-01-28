Wszystkie nowe zajęcia Andrzeja Dudy po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego. Zebraliśmy wszystkie fuchy, żebyś Ty się nie pogubił

Andrzej Duda, po 10 latach prezydentury, aktywnie kontynuuje karierę, łącząc działalność medialną, biznesową i doradczą.

Były prezydent prowadził program w Kanale Zero, wydał autobiografię i zasiadł w radzie nadzorczej firmy z zakresu technologii finansowej.

Wraz z żoną Agatą Dudą założył spółkę doradczą, a także dołączył do konserwatywnego think tanku Heritage Foundation.

Jakie są dalsze plany Andrzeja Dudy i czy zaskoczy nas kolejnymi projektami?

Miał swoją kancelarię, potem wszedł w wielką politykę. Kariera Andrzeja Dudy

Po 10 latach prezydentury Andrzej Duda opuścił Pałac Prezydencki. Zanim pierwszy raz został wybrany na urząd głowy państwa, był politykiem. W 2014 roku został europosłem z ramienia PiS, wcześniej - w 2013 roku, przez pewien czas był rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości i posłem tej partii (mandat zdobył w wyborach parlamentarnych 2011). Zanim trafił do Sejmu w 2010 roku uzyskał mandat radnego miasta Krakowa i został przewodniczącym klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Od 2008 roku do wyborów prezydenckich w 2010 roku i wygranej Bronisława Komorowskiego, Duda pracował z ówczesnym prezydentem Lechem Kaczyńskim. Był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Zanim tam trafił w 2007 roku był członkiem Trybunału Stanu, a w 2006 roku trafił do rządu, w roli wiceministra sprawiedliwości. Zanim wszedł do polityki w 2005 roku założył własną kancelarię prawną. Tyle jeśli chodzi o jego karierę aż do zostania prezydentem.

Przygoda w mediach i własny program. Biografia pod tytułem "To ja" oraz wejście do biznesu

W 2025 roku po latach sprawowania urzędu prezydenta Andrzej Duda nie zwolnił tempa. Pierwszym jego zajęciem była przygoda z mediami. Duda miał swój autorski program w Kanale Zero, w sumie nagrał szesnaście odcinków. Program wystartował we wrześniu 2025, a ostatni odcinek serii pojawił się w grudniu. Oprócz tego były prezydent wiele czasu poświęcił na promocję swojej biografii, "To ja", udzielał wywiadów związanych z książką, jeździł ze spotkaniami autorskimi. Miał pełne ręce roboty, ale na tym nie poprzestał. Szybko wyszło na jaw, że Andrzej Duda podjął działania w biznesie i zasiadł w radzie nadzorczej firmy ZEN.com z sektora technologii finansowej, która oferuje rozwiązania płatnicze dla klientów indywidualnych i biznesowych. Wiadomość o tym pojawiła się w październiku 2025.

Firma z żoną "Andrzej Duda PAAD"

W styczniu 2026 pojawiały się kolejne wieści na temat działalności byłego prezydenta. Jak się okazało razem z żoną założyli spółkę komandytową zajmującą się doradztwem. Uwagę zwraca nazwa firmy, która brzmi "Andrzej Duda PAAD". Co to może oznaczać? W internetowym świecie prezydent Andrzej Duda przez 10 lat nazywany był w skrócie: "PAD". Podwójna litera "A" w nazwie może nawiązywać do imienia byłej pierwszej damy, Agaty Dudy. Jak opisano w dokumentach, przedmiotem przeważającej działalności spółki jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i doradztwo w zakresie zarządzania.

Oprócz tego przedmiotem pozostałej działalności przedsiębiorcy są: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, badanie rynku i opinii publicznej, działalność wspomagająca edukację, nauka języków obcych, ale też choćby kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Kolejne zajęcie byłego prezydenta konserwatywny think tank

Niewiele później wyszło na jaw, że Andrzej Duda ma kolejne zajęcie, były prezydent dołączył do grona współpracowników konserwatywnego think tanku Heritage Foundation. Były prezydent Polski obejmie stanowisko "wybitnego wykładowcy wizytującego", co wiąże się z aktywnym udziałem w debatach i analizach dotyczących polityki międzynarodowej. W komunikacie prasowym prezes think tanku, dr Kevin Roberts, podkreślił znaczenie doświadczenia byłego prezydenta Polski w kontekście obrony suwerenności narodowej.

